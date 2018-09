Los medicamentos subieron casi el doble que las jubilaciones en tres años

Desde centros de jubilados de la Región indicaron que este factor, sumado a la reducción de prestaciones por PAMI y ANSES, hacen que se dificulte el acceso a los fármacos para un número creciente de mayores platenses

OMAR GIMÉNEZ

ogimenez@eldia.com

Como muchas personas mayores, Leontina Galleguillo (76) convive con varias dolencias crónicas. El asma, la alergia, la diabetes y la osteoporosis, son algunas de ellas. Pero la que últimamente más la desvela es la artrosis. Y es porque no puede comprar el medicamento que su doctora le receta para tratar esa enfermedad. “Hace un año que no lo tomo, porque Pami no me lo cubre más y yo no lo puedo pagar. La última vez que fui a comprarlo costaba 5.000 pesos y mi jubilación es de 8.600. Entonces hay que elegir, si comprar los medicamentos o pagar la comida, los servicios, el transporte, que también aumentan. Lo difícil es soportar el dolor. A veces cuando me levanto o cuando termino de lavar los platos es inaguantable. Entonces me pongo una venda elástica para que no duela tanto, porque ya no sé más qué hacer”, cuenta.

Leontina es una de las integrantes del centro de jubilados “Encuentro y Amistad”, de Olmos, donde el aumento de los medicamentos es uno de los temas que hoy más preocupan.

Ofelia Burgos (67), otra de las integrantes del centro, cuenta que son seis los fármacos que necesita tomar a diario para hacerle frenta a la hipertensión y la osteoporosis, algunos de los trastornos que padece. Después enumera la lista de loa nombres comerciales de esos fármacos y cuenta que desde hace dos años el Pami no le cubre la totalidad de ninguno de esos medicamentos. Y que dos quedan afuera de toda cobertura.

“Con un ingreso de 6.200 pesos mensuales no puedo comprarlos, así que, cuando puede me los compra mi hija. Pero ella también tiene sus gastos, sus propios hijos y sus propias obligaciones. Y no siempre puede hacerse cargo”, dice Burgos.

La inquietud de Leontina y Ofelia se enmarca en una preocupación creciente entre referentes de la tercera edad, que advierten que son cada vez más los jubilados de la Región a los que se les dificulta el acceso a fármacos que se encarecieron mucho a partir del aumento del dólar y la inflación.

Se estima que en la Argentina cada adulto mayor toma entre 4 y 8 medicamentos en promedio. En todos los casos, los principios activos de esos medicamentos son importados y su valor está directamente relacionado con el del dólar.

Un informe actualizado esta semana por el Centro de Estudios Públicos para Personas Mayores (CEPPEMA) que mide el impacto de la inflación sobre los medicamentos y la relación de esas alzas sobre el ingreso de los jubilados, indica que los fármacos que consumen los adultos mayores aumentaron, en promedio, casi el doble que las jubilaciones en los últimos tres años.

El informe indica que ese factor sumado a los recortes registrados en las prestaciones de PAMI y ANSES, repercutió negativamente sobre la calidad de vida y el acceso a la salud de un número creciente de personas de la tercera y la cuarta edad.

Según el trabajo, mientras la jubilación mínima aumentó entre setiembre de 2015 y el mismo mes de 2018 un 100%, la inflación sobre los medicamentos más frecuentemente usados por las personas mayores en el mismo lapso fue de un 185,21%, llegando algunos fármacos considerados esenciales a aumentar más del 416%.

El trabajo, que además del CEPPEMA fue elaborado por la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), arroja otros datos: al analizar el impacto de la última suba fuerte del dólar (de 32 a 40 pesos), se comprobó que por efecto de esa devaluación del peso entre la última semana de agosto y la última de setiembre el precio de los 50 principales medicamentos consumidos por los adultos mayores se incrementó un promedio del 10,02%, mientras que la suba promedio de los 10 que más aumentaron alcanzó al 18,93% con picos que llegaron al 31,65%.

El trabajo destaca cómo impacta la inflación sobre aquellos jubilados que tienen algunas de las patologías más frecuentes asociadas con la edad en la Argentina, como las cardiovasculares y las respiratorias, entre otras.

En lo que hace a las patologías cardiovasculares destaca que el Atenolol, fármaco de primera elección dentro del grupo de los betabloqueantes para el tratamiento de la hipertensión arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares, presentó un incremento del 416,7% en el lapso considerado.

Destaca asimismo el caso del Acenocumarol (cintrom), anticoagulante necesario para evitar accidentes cerebro vasculares en personas que padecen arritmias cardíacas, que incrementó su valor en el lapso considerado un 388,06%.

Y describe el caso de la furosemida (Lasix) diurético de masa utilizado en tratamientos de insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión, que en general acompaña a otros medicamentos y aumentó un 227%.

Seguidamente destaca cómo se vieron “fuertemente encarecidos “ los tratamientos para personas que sufren asma o enfermedades obstructivas crónicas (EPOC) ya que algunos de los fármacos destinados a tratarlas aumentaron hasta un 227%.

El trabajo concluye advirtiendo que, si se considera que el 64% de los beneficiarios del sistema previsional percibe la jubilación mínima, “se remarca la gravedad de la escalada inflacionaria que han sufrido los medicamentos más utilizados por las personas mayores, agravando de hecho el acceso a elementos indispensables para mantener o recomponer la salud”.

En el terreno, esta situación se traduce en tendencias que se perciben en algunos centros de jubilados.

Juana Marín, desde “Encuentro y Amistad”, de Olmos, del que participan más de 60 abuelos, dice que “hay vecinos que vienen al centro de jubilados que no están pudiendo comprar todos sus remedios. Pero a muchos de ellos les cuesta contarlo porque se avergüenzan. También hay jubilados que vienen y cuentan su situación y dicen que los doctores no hacen demasiadas preguntas. Que si tienen la posibilidad y disponen de una muestra gratis de se la dan al paciente, porque saben que si lo tiene que pagar sin cobertura no lo va a comprar”