Un histórico de Boca "atendió" a Tevez: "Se cree más importante que el club"

Boca sigue siendo un polvorín. Las declaraciones de Carlos Tevez contra Guillermo Barros Schelotto tuvieron mucho rebote y ahora un histórico del club xeneize salió a replicarle con dureza al "Apache" agregándole un nuevo capítulo a una de las novelas del verano.

Jorge Bermúdez –de enorme incidencia en épocas gloriosas—, fue quien "atendió" a Carlitos por sus declaraciones: "Dentro de Boca le pidieron que no hablara...La realidad que hoy Tevez no es ídolo jugando al fútbol", tiró el colombiano.

El Patrón también dijo que "Todo esto le quita fuerzas para su futuro inmediato. Se pone como un ídolo y pide un derecho cuando es la gente la que te lleva a que lo seas. Tevez cree que es mas importante que el club, sus compañeros, el presente y el pasado, y eso es lamentable. Su fútbol no es productivo hace rato y no está para competir. Si Alfaro pone a Ábila en una pierna es más".

Bermúdez, en otro momento de su charla con los periodistas, afirmó que "Burdisso debe estar muy enojado por lo que ocurrió y seguramente Carlos ya tuvo una charla con Alfaro, quien va a tener que manejar la situación. El Profesor (Alfaro) es muy inteligente y no le va a pasar nada. Toma decisiones consecuentes con el rendimiento de los jugadores. Eso sí, el jugador se puso en preaviso y está diciendo 'no me importa lo que piense el plantel", concluyó.