El presidente de Aerolíneas Argentinas dijo que el de pilotos es "un paro K" y que Alberto Fernández "habla para la tribuna"

"Si él quisiera no habría paro", afirmó Luis Malvido, cuestionando al candidato del Frente de Todos y relacionando la medida de fuerza con el kirchnerismo

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, sostuvo hoy que lo que más afecta a la compañía con el paro dispuesto por los pilotos para el próximo fin de semana es "la confianza de nuestros pasajeros" y afirmó que las razones de la medida de fuerza "son políticas".

"Lamentablemente siempre estamos con estas amenazas e interrupciones del servicio: este año llevamos catorce", dijo Malvido en declaraciones a la prensa.

"La conciliación obligatoria está dictada y no me doy por vencido todavía: hay dos gremios que habían anunciado paro y que confirmaron que van a acatar la conciliación, con la promesa nuestra de hacer una propuesta salarial el martes próximo", aclaro Malvido.

Apuntó que "sólo quedan los pilotos de Aerolíneas y Austral en esta posición, pero todavía tenemos un día por delante y yo estoy convencido que la racionalidad debe primar: no tiene sentido un paro de 48 horas en esta instancia".

"Este año hemos aumentado un treinta por ciento (los sueldos), es verdad que está algo por debajo de la inflación, pero es un esfuerzo enorme de la empresa y los argentinos, en el marco de un crecimiento fenomenal de la industria. No estamos en condiciones de hacer la propuesta que están imaginando", añadió.

"Lo que más nos afecta es la falta de confianza: es dramático que los argentinos tengan que pensar en volar en otra línea aérea porque estos señores deciden que es el momento de hacer un conflicto de este tipo en lugar de seguir apoyando", remarcó el directivo. Y agregó que "las cuestiones que están detrás del paro son netamente políticas. Lo que intentan los sindicatos es herir de muerte a la empresa que dicen defender".

Sobre el pedido que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo a los pilotos para que levanten la medida, Malvido opinó que "la frase es para la tribuna, porque por algún motivo se desmarcan y hacen lo que les parece. Fernández dice eso para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no la tiene: claramente si el candidato quisiera que no paren, no lo hacen, pero acá hay una estrategia que termina hiriendo a la credibilidad de Aerolíneas Argentinas y los pilotos son rehenes de un puñado de señores de APLA que deciden hacer política".

Los dos gremios que nuclean a los pilotos, APLA y UALA, ratificaron hoy la medida de fuerza para mañana y anticiparon que no acatarán la conciliación obligatoria dictada por el gobierno.