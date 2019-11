A horas del casamiento de Pampita, ¿cuáles son los detalles que se conocen?

Carolina "Pampita" Ardohain se casará mañana con el empresario Roberto García Moritán. La celebración incluirá a más de 200 invitados y se llevará adelante en el lujoso Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria, en el partido de San Fernando.

Según se conoció, los novios se trasladarán después de la fiesta hasta el hotel Four Season, donde pasarán su noche de bodas en la suite presidencial. Se trata de una habitación de 200 metros cuadrados, con decoración estilo francés del siglo XXVIII y pisos de roble de Eslovania.

Uno de los aspectos con más hermetismo fue la lista de los invitados que asistirán, sobre lo cual Pampita explicó: "No decimos quién está invitado, es algo privado. Lo que se especule no lo puedo manejar. Tampoco Puli (Demaría, su amiga) sabe sobre eso. Si lo dijo, lo dedujo o lo supuso. Y si está invitado, tampoco habría problema. Yo tengo 50 invitados a la ceremonia y 200 después de las 12".

En cuanto a la luna de miel, la modelo contó que viajarán a París. "Nos vamos el martes y volvemos el domingo. Serán apenas cuatro días, porque tengo que trabajar", aclaró. Mientras tanto, Lali será quien la reemplace como jurado del Bailando.

Por otro lado, respecto a la fiesta en sí trascendió que el postre será volcán de chocolate y el plato principal cordero con verduras asadas. La elección fue criticada por Nicole Neumann, que expresó su desagrado en el marco del programa en el que es panelista.

"No, no, malísimo, es un bebé. No me gustó. El cordero es bebito", dijo la rubia. Y agregó: "¡No festejes! Por un cordero me hice vegetariana, porque la mamá lloraba buscándolo por todos lados".