VECINOS DE LA ZONA DE ESTANCIA CHICA

Cortaron la ruta 36 para reclamar por las calles

Los vecinos reclamaron mejora de calles sobre la ruta / EL DIA

28 de Agosto de 2025 | 03:42
Edición impresa

Unas cincuenta personas, residentes de Estancia Chica y las zonas aledañas, llevaron a cabo un corte en la Ruta Provincial 36, a la altura de la intersección con la calle 460 para reclamar atención urgente ante el deterioro de las calles.

La medida de fuerza, que se extendió durante la mañana de ayer, hasta el mediodía, buscó visibilizar la problemática que enfrentan diariamente y exigir una solución por parte de las autoridades municipales.

Los vecinos que hablaron con este diario durante la protesta coincidieron en que las calles de esa zona, en casos, presentan un estado que las hacen “intransitables”, lo que afecta directamente la calidad de vida en la comunidad.

En este sentido, señalaron que la calle 460, uno de los principales accesos, “es una vía clave por donde circula la Línea Oeste y hoy está en condiciones imposibles de transitar”.

Por su parte, una de las manifestantes contó a este diario que el mal estado de la arteria “es tan grave que una persona recientemente operada y que sufre de la espalda dijo que se le abren los puntos cada vez que pasa con el auto por el movimiento de los pozos”.

Durante la protesta, los vecinos aseguraron que ya se encuentran cansados de reclamar en la delegación Municipal de Abasto, y pidieron la presencia de funcionarios del área de Obras Públicas. “Queremos que bajen las autoridades municipales, no el delegado”, expresó una de las voceras del grupo.

En el lugar del reclamo, la Comisaría Séptima de Abasto montó un operativo de seguridad que complicó el tránsito en la zona.

La ruta es una vía que suele ser escenario de incidentes viales en el tramo que cruza la zona periférica de la Ciudad. Las autoridades viales recomendaban a los automovilistas evitar la mano de la ruta 36 que va hacia las localidades de Abasto, Melchor Romero y Lisandro Olmos.

 

