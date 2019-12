VIDEO: Netflix estrena el 1 de enero una miniserie sobre la muerte del fiscal Nisman

La miniserie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada “El fiscal, la presidenta y el espía”, será estrenada por Netflix el 1 de enero, informó hoy la compañía.

El trabajo, que busca echar luz sobre uno de los casos más resonantes de los últimos años, cuenta con el testimonio de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y el ex espía Antonio “Jaime” Stiuso.

El proyecto llevó cuatro años de elaboración al director y productor Justin Webster, quien se basó en más de mil horas de archivos y grabaciones, al punto de declarar en el Festival de San Sebastián, donde tuvo su premier mundial en septiembre pasado, que se trató del trabajo más difícil de su vida por las ramificaciones del caso.

Webster es responsable de otros documentales como “El fin de ETA” y la serie “Muerte en León”, además de la serie para HBO “El pionero” y “Six Dreams” para Amazon.

"El fiscal..." cuenta con seis capítulos de una hora cada uno en un formato clásico de documental con una mezcla de entrevistas con imágenes de archivo.

Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, ubicado en la zona porteña de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015, luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de intento encubrimiento a los sospechosos del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.