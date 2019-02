Le falló la táctica: Mourinho, condenado a un año de prisión por evasión fiscal

El ex entrenador del Real Madrid, el portugués Jose Mourinho, fue condenado hoy a un año de prisión, eximible de cumplimiento a cambio de una suma de dinero, y a pagar 2.200.000 euros de multa por eludir el pago de 3.300.000 euros al fisco español.

Mourinho reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio duro pocos minutos, al tratarse de una formalidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa del entrenador y la Fiscalía, indicó la agencia.

Pero al contrario de lo que sucedió con Cristiano Ronaldo, ex jugador del Real Madrid, el juicio de Mourinho no se notificó a la prensa porque la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no lo informaron, como sucede con los juicios que poseen un interés publico.

Mourinho aceptó ser condenado a un año de prisión, como autor de dos delitos fiscales al defraudar 3.300.000 de euros procedentes de sus derechos de imagen durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

El portugués, quien fue despedido hace pocas semanas del Manchester United inglés, deberá pagar 2.200.000 por el 60% de la cuota defraudada, 966.922 euros (2011) y 1.015.879 (2012), y otros 180.000 euros que sustituyen la pena de prisión.

No obstante, a esta multa penal habrá que descontar los 1.140.000 de euros que el entrenador ya pagó en concepto de sanción administrativa, de forma que a Mourinho le queda pendiente el pago de un millón de euros.