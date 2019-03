“Lo que hizo mi padre era un delito; formó parte de un sistema kirchnerista extorsivo”

Sobre Cristina, Macri dijo que “no está bien, niega la realidad”. También criticó con dureza a Lavagna y cuestionó a Tinelli

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri dio anoche una entrevista con fuertes definiciones sobre su antecesora, Cristina Kirchner, el conductor y empresario de TV que busca poner un pie en la política, Marcelo Tinelli, el ex ministro de Economía y posible candidato presidencial, Roberto Lavagna, además de la situación económica.

En un pasaje del reportaje con Luis Majul en el primer programa del año de La Cornisa, se refirió también a la relación de su padre, Franco Macri, principalmente con las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner: “Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar”.

En tanto, aseguró sobre el reciente fallecimiento de Franco que “el duelo lo estoy comenzando” y lo justificó asegurando que pese a las diferencias “tuvimos una relación intensa”.

Mientras, sobre el juez de Dolores que investiga la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, Alejo Ramos Padilla y a quien vinculan con el kirchnerismo, advirtió: “No es un juez que actúe con ecuanimidad” y agregó que “se prestó a un show mediático”. Finalmente, Macri señaló que “espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

Otra de las preguntas fue sobre el viaje a Cuba de Cristina Kirchner, quien aún no decidió si competirá en las elecciones presidenciales de octubre. Macri aseguró que no vio el video en donde la ex mandataria explica los problemas de salud de su hija Florencia, con críticas a la Justicia. Sin embargo, fue categórico al opinar que “no cuidó a sus hijos y los involucró en las cosas que hizo”.

“Me parece que no está bien, es una persona que niega la realidad, le echa la culpa a los demás de lo que ella hace”, añadió el Presidente.

Por otra parte, fue consultado por las posibilidades electorales del ex ministro Lavagna y de Marcelo Tinelli, quienes en los últimos días criticaron la gestión del Gobierno. Con relación al economista, le pidió “más humildad, porque estuvo en todos los Gobiernos anteriores y debería hacer una autocrítica”.

Y agregó: “Su renegociación de la deuda fue malísima”

“¿Es verdad que se enojó y mucho con su amigo -creo que aún es su amigo- Marcelo Tinelli, cuando dijo que usted y Cristina tienen el boleto picado”, le preguntó Majul y contestó: “No, si hay algo que me pone orgulloso es que hoy disfrutamos de una libertad de expresión y opinión como los mejores países del mundo. Y todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también a hacerse cargo”.

Más intrigante, Macri agregó: “La última vez que nos vimos no me había dicho eso, pero bueno...”. El periodista le repreguntó: “¿Y qué le había dicho?, y Macri afirmó: “No, que él estaba interesado en participar, con Cambiemos en política...”. Añadió que “había hablado muchas veces con María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta). Pero estamos en una Argentina libre”.

la gestión

“Percibo el enojo de los argentinos”, reconoció, por otra parte, el mandatario, que defendió su gestión y reconoció que está “caliente” por algunas críticas. Sin embargo, afirmó estar “muy tranquilo” con la que viene realizando Cambiemos: “No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno”, afirmó. “No tengo miedo de ir preso”, sentenció.

Macri sostuvo anoche que “para crecer hay que tener moneda y para tener moneda se necesitan bases, hay que reconstruir las bases”, al referirse a la necesidad de poder bajar la inflación. Y admitió que la pobreza en su final de mandato “será igual a la que asumió”.