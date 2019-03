El domingo habrá 2 actos en Plaza de Mayo, en el 43° aniversario del último golpe de Estado

La Plaza de Mayo será escenario este domingo, a partir del mediodía, de dosactos que se desarrollarán en ocasión de un nuevo aniversario del golpe deEstado de 1976.Uno será protagonizado por las organizaciones de derechos humanos, y otropor el colectivo Encuentro Memoria Verdad y Justicia, ambos con laparticipación de distintas organizaciones políticas y sociales. De acuerdo con lo anunciado por diferentes entidades, la Asociación Abuelasde Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; la AsambleaPermanente por los Derechos Humanos; y el Centro de Estudios Legales ySociales (CELS), entre otras, se congregarán a partir de las 14 en Avenidade Mayo y 9 de Julio.Desde allí, en el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia,marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde prevén llevar adelante -después delas 15- el acto central por el 43° aniversario del último golpe de Estadoen la Argentina.De esa convocatoria participarán, además, la asociación Familiares deDesaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por losDerechos del Hombre, H.I.J.O.S Capital, y el Movimiento Ecuménico por losDerechos Humanos, entre otros. Junto a estas organizaciones se movilizarán también diversas organizacionesgremiales encolumnadas en el denominado Frente Sindical, entre ellas laslideradas por Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros;Sergio Palazzo (bancarios); Daniel Catalano (ATE-CTA); Roberto Baradel(Suteba) y Omar Plaini (canillitas).En tanto, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) tiene previstomarchar junto a agrupaciones de izquierda desde el Congreso hacia la Plazade Mayo una vez finalizado el acto anterior, con lo cual recién secomenzarán a congregarse frente al Palacio Legislativo a las 15.En tanto, los partidos que integran el Frente de Izquierda y de losTrabajadores (FIT) también serán de esta partida, con consignas tales como"son 30.000, fue genocidio", "basta de impunidad", y "no al ajuste yrepresión de Macri, el FMI y los gobernadores cómplices".En tanto, las agrupaciones que forman parte de Unidad Ciudadana anunciaronque participarán del primer acto, aunque previamente, por la mañana, seconcentrarán frente a la sede de la ex Esma, en el barrio porteño de Núñez,para desde allí ir luego hacia el punto de encuentro. En Santiago del Estero, está previsto que el domingo, en el paraninfo de laUniversidad Nacional de esa provincia (UNSE), haya una mesa panel a cargode ex presos políticos, que abordarán temas relacionados al acompañamientoa testigos en causas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales en laúltima dictadura militar y el terrorismo de Estado en la universidad.El acto central programado por el día nacional de la Memoria, Verdad yJusticia, se realizará el domingo a las 10, y tendrá por escenario elCentro de Convenciones Fórum.Por su parte, en Bahía Blanca, las agrupaciones de derechos humanosevocarán la fecha en el predio donde funcionó el centro clandestino dedetención conocido como "La Escuelita" en el Comando del V Cuerpo delEjército, ubicado en las afueras bahienses; y desde las 16 se realizará unamovilización por el centro de la ciudad.En Mar del Plata, el acto principal será el domingo, a las 17, en el crucede la avenida Luro y San Luis: "Será una marcha apoteótica, cada año másciudadanos y vecinos se suman. Este es un año particular, difícil, por loque va a ser una marcha histórica en la ciudad, donde marcharemos por unmundo sin excluidos, como soñaron los 30 mil", detalló Ana Pecoraro, delcolectivo Faro de la Memoria.En Mendoza, las actividades por el Día de la Memoria comenzarán mañana alas 19 en el Espacio de la Memoria ubicado en la capital mendocina, en unajornada denominada "Mujeres y Memoria" que reunirá a organismos de DDHH,familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la dictadura.

