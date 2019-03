Volvió a caer en febrero la compraventa de propiedades en la Provincia

Se registró un 35,9% menos de operaciones que en el mismo mes de 2018. Las hipotecas cayeron un 86,5%

La compraventa de propiedades en la provincia de Buenos Aires volvió a caer en febrero , esta vez un 35,9%, en relación a igual mes de 2018, según informó el Colegio de Escribanos bonaerense.

La entidad profesional precisó que en febrero pasado se concretaron 4.835 operaciones, frente a 6.848 del mismo mes del año pasado.

Con respecto a las hipotecas, en febrero último se registraron 442 contra 3.277 del mismo mes de 2018: un 86,5% menos. Esto implica que los créditos UVA continúan sin recuperarse.

La suba del dólar y ahora la recesión golpean fuerte al mercado inmobiliario bonaerense desde la segunda mitad del año pasado. Especialmente a las ventas realizadas a través de préstamos hipotecarios.

Mientras en marzo de 2018 las ventas con hipotecas representaban el 43,9% del total de transacciones, el mes pasado explicaron solo el 7,9%.

Para Marcelo Babenco, presidente de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires “el mercado sigue muy tranquilo y con poca demanda en la compra de inmuebles en general. El comprador está muy selectivo y contraoferta todo lo que puede y el tope lo pone la necesidad del vendedor por hacerse del efectivo”. Y aseguró que “a corto y mediano plazo el panorama inmobiliario no cambiará”.

Con respecto a caída de las hipotecas, Babenco opinó que “es lógico y normal que ello ocurra. El comprador medio tiene que justificar un ingreso mínimo familiar de 85 mil pesos para calificar a un crédito, importe complicado con los sueldos retrasados, sumado a ello la altísima tasa que le ponen los bancos sobre el UVA, ronda el 15% anual”. Y agregó: “Ocurre que mientras el sistema financiero argentino sea beneficiario de tasas al 68% de las LELIq y al inversor privado le paguen 38% en plazos fijos, el spread es absurdo, fuera de toda lógica, consecuentemente no les interesa bajar la tasa de los préstamos, no les conviene, y los bancos se dedican a ganar plata, no a hacer beneficencia. Debería la banca pública manejarse con otros parámetros, pero lamentablemente, hasta que seamos un país normal, con tasas de 1 dígito y sueldos dignos, el panorama es complicado y de imprevisible solución”.

El Colegio de Escribanos destacó en su informe que al comparar febrero contra el mes anterior, “se observaron incrementos del 38,8% en la cantidad de operaciones” de compraventa y un aumento de 76,8% en la cantidad de hipotecas en el mismo lapso.

Al respecto, Babenco explicó que “lo que se escritura en febrero fue vendido en octubre/noviembre del año pasado. En enero, catastro está cerrado por 15 días y no hay despachos de informes para poder escriturar, por ello la diferencia entre enero y febrero de este año”.

EL BOOM DE LOS CRÉDITOS UVA

Los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitiva) fueron la gran apuesta del Gobierno para mover el crédito inmobiliario destinado a la clase media. El mes de marzo del año pasado representó el punto más alto en las ventas con hipotecas bancarias desde la salida de la convertibilidad.

El boom de los préstamos hipotecarios en UVA lanzados en 2016, provocó un sostenido dinamismo de la actividad inmobiliaria en la Provincia.

Pero la crisis cambiaria iniciada en abril de 2018 y su efecto recesivo, enfriaron la toma de los créditos destinados a la compra de viviendas.

La baja en las ventas llegó un poco más tarde. El primer indicio lo dio julio con un descenso interanual del 9%. En agosto en cambio, las ventas comenzaron a descender por el tobogán de la crisis económica. Y la caída se consolidó en los meses de septiembre (-30,5%) y octubre (-27,3%).

En diciembre pasado la caída de las compraventas en la Provincia fue de 27,44%. Y en el acumulado del año 2018, alcanzó un descenso de solo 6,8%. Sobre todo por el boom inmobiliario del primer cuatrimestre del año pasado.

Pero en consonancia con otros números que está difundiendo el INDEC (caída de la industria, el consumo, la construcción, etcétera) la actividad inmobiliaria también se deslizó por el tobogán.

Los peores febreros

En la estadística que aportó el Colegio de Escribanos bonaerense, que incluye una serie a partir del año 2005, muestra que los peores febreros en cuanto a venta de inmuebles fueron en 2016 (4.709), 2015 (4.445) y 2013 (4.673)

En 2013 y 2015 regía el denominado “cepo” cambiario que limitó la compra de dólares en el territorio nacional. Y en febrero de 2016, hacía poco más de un mes que el gobierno de Cambiemos había eliminado el “cepo” y consolidado una devaluación del peso del orden del 40%, lo que debe haber incidido en la actividad inmobiliaria que, desde los 90, está prácticamente dolarizada en la Argentina.

Durante 2017 se había consolidado el mercado inmobiliario en la Provincia, con un 19,25% más de ventas que en 2016. La caída de 2018 año se asemejó a la de la crisis del campo de 2009, cuando se registraron 105.976 compraventas, o el año 2014, con la aplicación del cepo cambiario, con un total de 97.918 propiedades vendidas en los 12 meses.