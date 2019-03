El fiscal solamente acepta que Florencia Kirchner se quede en Cuba 30 días más

| Publicado en Edición Impresa

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) todavía no tomó una determinación sobre si autoriza o no a la hija de la ex presidenta Cristina Fernández, Florencia Kirchner, a permanecer 45 días más en Cuba para atender cuestiones vinculadas al tratamiento médico que recibe en ese país.

Ayer, el magistrado a cargo, Daniel Obligado, dio intervención al Cuerpo Médico Forense para que se expida sobre el estado de salud de la hija de la ex Presidenta y evalúe si está en condiciones de viajar o no y cómo darle continuidad al tratamiento ambulatorio.

Según confirmaron fuentes judiciales, los especialistas de la Suprema Corte requirieron el historial médico completo y señalaron que necesitan ver a la paciente.

En ese marco, el fiscal, del caso, Diego Velasco recomendó aprobar una prórroga del viaje de Florencia pero de sólo 30 días.

Velazco solicitó ayer que la defensa de Florencia Kirchner presente, dentro de un plazo de 30 días, la historia clínica completa antes de determinar si la autorizan a prolongar por 45 días su estadía en Cuba, donde realiza un tratamiento médico tal como anunció la ex presidenta días atrás con un video.

El fiscal elevó su requerimiento al Tribunal Federal 5 que es el que tiene a su cargo la causa conocida como Los Sauces en la que la hija de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hermano Máximo y la propia ex mandataria están acusados por integrar una asociación ilícita y supuesto lavado de dinero. Florencia Kirchnera también aparce involucrada en la causa Hotesur.

Para la fiscalía, el certificado médico presentado por el abogado Carlos Beraldi, en el que se indicaba que Florencia Kirchner padece de un trastorno estrés postraumático y no está autorizada a viajar es sólo un resumen por lo que requirió información completa.

Velazco solicitó que en el plazo de 30 días la defensa reúna todos los estudios que hacen a la historia clínica de la imputada y la presente ante el tribunal.

Será el TOF 5 el que decida a partir de ahora si da curso al requerimiento del fiscal a pesar de que ya corrió vista también de la información recibida al Cuerpo Médico Forense.