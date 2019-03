En la Liga, defienden con orgullo al club de barrio, pero no se olvidan de su amor por Estudiantes y Gimnasia

Joaquín Busso, volante de Villa Montoro y Emanuel Mercado, de Alumni, de Los Hornos, ya palpitan el clásico que paraliza a la Ciudad

Por LEANDRO DUBA

La Ciudad comienza a respirar clima de clásico. A pocos días de que Estudiantes y Gimnasia vuelvan a verse las caras, el entusiasmo y la pasión de los hinchas van en aumento. Y en ese sentido, en diversos ámbitos de la Región no se habla otra cosa de lo que pueden ofrecer dentro de la cancha los dos equipos platenses, que llegan a esta nueva versión del derby con realidades futbolísticas diferentes.

Joaquín Busso (29) y Emanuel Mercado (24), que defienden con orgullo los colores de Villa Montoro y Alumni, de Los Hornos, respectivamente, en las competencias que dependen de la Liga Amateur, no pudieron ocultar la pasión que sienten por el Pincha y Tripero.

En un mano a mano con este diario, los dos futbolistas se olvidaron por un instante de sus obligaciones en los clubes de barrio y analizaron el partido que paralizará una vez más a toda la Ciudad.

“Estudiantes llega en un momento complicado, por los resultados que no lo han acompañado en las últimas fechas y porque aún espera por la llegada del nuevo entrenador. Sin embargo, arriba a este clásico con un plus: jugará con su gente. Esto, sin dudas, motiva a cualquier equipo porque sale a la cancha sabiendo que estará acompañado por su parcialidad. De todos modos, son partidos muy diferentes a los demás. A veces, no quiere decir nada el momento, pero si se gana, se recupera la confianza y se olvida del resto”, explicó Joaquín Busso, el volante central de Villa Montoro y ferviente hincha de Estudiantes.

Para Emanuel Mercado, volante de Alumni de Los Hornos, “Gimnasia tiene la oportunidad de quebrar la racha de partidos sin éxitos ante su clásico rival”.

“El equipo ganó en confianza desde que el Indio Ortiz se hizo cargo. Si bien Gimnasia viene de dos resultados importantes, no está en su mejor momento. Los clásicos son aparte. Creo que es un buen momento para consolidar esa pequeña recuperación. Hay que aprovechar el momento, sabiendo que una victoria en esta clase de partidos dejará de lado lo que le viene sucediendo”.

Para Joaquín, “la clave para el Pincha es que vuelva Braña”. “Su experiencia será fundamental en esta clase de partidos, como las que ofrecerán Schunke y Pavone, si es que juega. Pero insisto en un concepto: el vínculo y el aliento de la gente será fundamental. Como hincha, me gustaría volver a 1 y 57, por comodidad e historia”.

Emanuel piensa que “Gimnasia saldrá a esperar”. “Con dos líneas de cuatro, un enganche y un punta, puede ganarlo. El Indio le devolvió la confianza al grupo. Ojalá que pueda continuar al frente de Gimnasia con un proyecto a largo plazo. El tiempo y los resultados lo dirán. Será importante que gane para poder recuperar el optimismo que se perdió en los últimos clásicos”.

Joaquín, que lleva varios años vistiendo la camiseta del equipo de la Feria, sostiene que “la preocupación de Estudiantes pasa por lo que pretende desarrollar el equipo”.” No tiene que acostumbrarse a perder, como le viene sucediendo. El Pincha tiene la jerarquía suficiente para quedarse con los tres puntos”.

A la hora de los pálpitos, tanto Joaquín como Emanuel le dieron la derecha a sus equipos. “Por cómo se presentará el partido, Estudiantes ganará por 2-0 con goles de Pavone y Schunke”, dijo el volante de Villa Montoro.

Mientras que el mediocampista de Alumni, de Los Hornos, se la juega en favor de su Lobo. “Gana 1-0 y el gol lo va a convertir el venezolano Jan Hurtado”.