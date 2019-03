Mensajes de los dirigentes políticos a las mujeres en su día

Dirigentes de diversos sectores políticos se pronunciaron hoy a través de las redes sociales a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. "Ser feminista es ser persona sin fanatismo. ¡Viva la humanidad!", sostuvo esta mañana la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió a través de Twitter, donde también la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, publicó un video junto a la frase "todos los derechos, todas las mujeres, siempre", que a su vez fue retuiteado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

A esos saludos se sumó también el de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien, en un mensaje que acompaña a un video en el que se rescata un tramo de su discurso inaugural del período de sesiones ordinarias de la Legislatura en el que señala que su gestión es "un gobierno que trabaja por la igualdad de género", señala: "Nos comprometimos a defender a las mujeres y lo vamos a seguir haciendo". En tanto, el diputado Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, eligió una frase de Rosa Luxemburgo para homenajear a todas las mujeres en su día: "Por un mundo en el que seamos humanamente diferentes, socialmente iguales y totalmente libres".

"Éste es el siglo de ellas y de sus luchas. Les deseo mucha fuerza", completó el legislador oficialista y dirigente cordobés. También el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrìguez Larreta, se sumó a los saludos por el Día de la Mujer a través de Twitter cuando, en una serie de tres mensajes, destacó la importancia de las mujeres y "lo imprescindibles que son en nuestra sociedad".

"Cada una de ellas son las protagonistas de las transformaciones que estamos llevando adelante. Seguimos trabajando con medidas concretas para que haya más igualdad entre varones y mujeres, trabajando por su autonomía física y económica. Porque queremos que puedan estar seguras en cualquier ámbito y porque no hay ningún trabajo que una mujer no pueda hacer", aseveró, para luego afirmar que "el esfuerzo y el talento no tienen género".

En tanto, la diputada opositora Victoria Donda, del bloque Somos, remarcó que este 8 de marzo "nos encuentra trabajando junto a muchas personas con miradas diferentes en un proyecto que nos entusiasma: la creación de un Ministerio de Mujeres, Diversidades y Disidencias". Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, remarcó que su provincia "está llena de testimonios de dignidad y de lucha protagonizados por mujeres que ocupan un rol central" y reafirmó el compromiso de su gestión con "la construcción de una sociedad igualitaria".

Otro de los mandatarios provinciales que utilizó las redes sociales para dar un mensaje por el Día de la Mujer fue el puntano Alberto Rodríguez Saá, quien expresó su "profundo respeto y admiración por todas las mujeres de la provincia" y aseguró que las acompañará "siempre en la lucha por la igualdad de sus derechos". En tanto, desde el Senado de la Nación, el presidente provisional del cuerpo, Federico Pinedo, grabó un video en el que plantea que "si las mujeres son mayoría y todos los días tienen que luchar por la igualdad de sus derechos con los hombres, es que algo anda mal en la sociedad".

"Por supuesto que hemos avanzado mucho en los últimos años, en el buen sentido, pero sigue habiendo muchas cosas por hacer", agrega el legislador oficialista, al tiempo que señala que "hombres y mujeres tienen miradas diferentes, que se enriquecen mutuamente", y que "hoy es un día bueno para pensar en la igualdad".