Un camión volcó frente a una casa en la bajada del puente Avellaneda

Un camión de gran porte que transportaba un contenedor cargado con alimento balanceado volcó esta madrugada frente a una vivienda en la bajada del puente Nicolás Avellaneda, en sentido provincia de Buenos Aires, y su conductor sufrió heridas leves, informaron hoy fuentes policiales.

El vehículo, un Mercedes Benz, permanecía esta mañana volcado frente a la vivienda de la avenida Nicolás Avellaneda 946, entre las calles Sargento Ponce y Sebastián Gaboto, en la localidad bonaerense de Dock Sud, justo en una de las salidas del puente, según indicaron a Télam fuentes del destacamento policial de Dock Sud.

Debido a su gran porte, el camión afectaba también el ingreso a la vivienda lindera de Avellaneda 946. En el lugar, trabajaron Bomberos locales y personal policial mientras la calle Avellaneda permanece cortada por personal de tránsito local, a la espera de que se realice el peritaje del camión y arribe una grúa de gran porte para retirarlo del lugar.

"Nosotros tenemos un kiosco y mi marido un taller al lado y no podemos abrir hasta que no saquen el camión. Otro vecino no puede salir de su casa directamente. Esto pasa seguido porque bajan a mucha velocidad del puente y no pueden controlar los autos, pero de esta forma con un camión tan grande no pasó nunca",contó a TN Mónica, la dueña de una de las dos casas afectadas por el vuelco.

La mujer detalló que cuando su marido salió a ayudar al chofer y lo sacó del camión, llegaron los bomberos "y el muchacho de unos 30 años se escapó descalzo y creo que estaba alcoholizado porque encontraron latas de cerveza en el interior de la cabina".