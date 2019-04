Ascacibar recibió una dura sanción: seis jornadas

| Publicado en Edición Impresa

Santiago Ascacíbar, mediocampista platense surgido de las divisiones juveniles de Estudiantes, recibió ayer una sanción de seis fechas por escupir a un rival en el partido de su equipo, Stuttgart, frente a Bayer Leverkusen del pasado sábado por la Bundesliga de Alemania

El categoría 1997 fue expulsado por escupir a Kai Havertz de Bayer Leverkusen sobre el final del partido que su equipo perdió por 1-0, como local, y hoy la Federación Alemana no tuvo piedad y le aplicó una dura sanción de seis fechas por el campeonto local.

EL RUSITO ASCACIBAR VIO LA ROJA DIRECTA#BundesligaxFOX | El exjugador de Estudiantes de La Plata recibió la expulsión luego de un confuso episodio sobre el epílogo del encuentro.



Descarga la APP! https://t.co/ZgEuwGD5oa pic.twitter.com/k9tewPj946 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 13 de abril de 2019

Esta sanción significa el final de la temporada para el volante, de 22 años, ya que restan cinco fechas para que termine el torneo. Ascacíbar pidió disculpas por su comportamiento y recién podría reaparecer si Stuttgart, que actualmente está en zona de promoción, termina en ese puesto y lo convocan para el partido de vuelta.

El Stuttgart no está teniendo una buena campaña en el actual campeonato de la Bundesliga y las cinco jornadas que restan serán todas finales para no descender. Los encuentros que le restan: Ausburgo (V), Borussia Monchengladbach (L), Hertha Berlín (V), Wolfsburgo (L) y Schalke 04 (V).

¿JUGARÁ LA COPA AMÉRICA?

Si bien no fue convocado en la última fecha FIFA, Ascacibar no pierde la esperanza para estar presente en la próxima Copa América con la Selección Argentina. Esta expulsión le juega en contra porque no le permitirá mostrarse y ganarse la consideración de Lionel Scaloni.

El ex jugador de Estudiantes debutó en la Mayor el año pasado, mientras que en 2016 disputó el Mundial con la Sub 20 e intregró el combinado Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.