El adiós de un gladiador

El Chapu colgará los botines cuando terminen los partidos oficiales del Pincha en este semestre. Será el punto final para un jugador que se metió en la galería de los más grandes ídolos de la historia albirroja

A pesar de todos los pedidos recibidos para que continúe jugando hasta fin de año, Rodrigo Braña ya tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional cuando finalice el actual primer semestre. Ahora lo que resta saber es cuál será su último encuentro, que dependerá del futuro de Estudiantes en la Copa de la Superliga. Los hinchas ya comienzan a despedir a un jugador que llegó en silencio y se va como ídolo.

El experimentado mediocampista de 40 años había abierto la puerta para seguir con su carrera seis meses más, pero en los últimos días ratificó su idea inicial: ponerle punto final ahora. Se espera que el anuncio oficial lo haga el próximo viernes en el estadio Florencio Sola, luego del encuentro que el Pincha jugará ante Banfield. En la zona de vestuarios todos los periodistas buscarán su palabra.

El domingo pasado, luego del primer partido ante el Taladro en el estadio Ciudad de La Plata, el Chapu no confirmó su retiro pero dijo: “Tengo una decisión tomada que la saben solo dos personas, pero no quiero decir nada porque no hablé con mis compañeros ni la dirigencia y me gustaría decírselos a ellos”. Este medio pudo confirmar que esa decisión es la de colgar los botines ahora.

Sus compañeros de plantel, el cuerpo técnico comandado por Gabriel Milito, los encargados del fútbol profesional y la comisión directiva soñaban con que continúe jugando seis meses más. Pero todos sabían que la última palabra la tenía Braña, quien luego de analizar bien la situación decidió que lo mejor era ponerle punto final a su carrera en este semestre.

¿CUÁL SERÁ SU PARTIDO DESPEDIDA?

Al tratarse de un final de semestre atípico en el fútbol argentino por la disputa de la Copa de la Superliga, no se sabe con precisión cuál será el último encuentro oficial de Rodrigo Braña como futbolista profesional.

Una primera opción podría ser el próximo viernes si Estudiantes queda eliminado de esta nueva competencia nacional. Vale recordar que en el partido de ida el conjunto comandado por Milito perdió 1-0 como local y deberá dar vuelta la serie en condición de visitante.

Igualmente, en caso de quedar afuera ante el Taladro, la despedida del Chapu podría darse recién en el partido ante Sarmiento de Resistencia por los 32avos de final de la Copa Argentina. Tal como indicó este medio en su edición de ayer, la fecha de dicho partido está ligada al resultado en el Florencio Sola. También tiene que confirmarse en qué cancha se disputará.

La única chance de que Braña vuelva a jugar un partido con Estudiantes como local es si el equipo avanza en la Copa de la Superliga. En caso de hacerlo, el conjunto albirrojo tendría que enfrentar a Racing por los octavos de final y el partido de ida se jugaría en el estadio Ciudad de La Plata. En caso contrario, la última función del volante en nuestra ciudad fue el último domingo ante Banfield.

PERFIL BAJO

Tanto los hinchas como el club desean despedirlo a lo grande a Braña por todo lo que le dio a Estudiantes en todos estos años, pero es el propio jugador el que tiene un perfil bajo y trata de pasar desapercibido en muchos momentos.

En diálogo con este medio luego del empate entre Estudiantes y Unión por la última fecha de la Superliga, dijo al respecto: “Vine en silencio y me iré en silencio, como me gusta a mí”.

LO ESPERA DESÁBATO

Tal como indicó en reiteradas ocasiones, la intención de Braña es continuar ligado al fútbol una vez que cuelgue los botines. Ya hizo el curso de director técnico y se sumaría al cuerpo técnico de Leandro Desábato, quien se retiró en mayo de 2018 y desde enero de este año está a cargo de la Reserva de Estudiantes.