Alza en el precio del crudo a nivel mundial y desplome de la soja 

Los precios del petróleo operaron hoy en alza en los principales mercados internacionales, impulsados por el fin de la eximición de las sanciones de los Estados Unidos a los países que le compran crudo a Irán.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) finalizó sus operaciones con un avance de 1,1% y cerró en US$ 66,30 el barril, mientras que el crudo Brent para entrega en junio terminó en el mercado de futuros de Londres en US$ 74,54, 0,73% más que ayer.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó en el ICE de Londres con un incremento de US$ 0,54, a la última negociación, cuando cerró en US$ 74,00.

En el Nymex neoyorquino, los contratos de futuros del WTI para entrega en junio, nuevo mes de referencia, sumaron US$ 0,75 en relación a ayer.

Ayer el gobierno de Donald Trump anunció que ya no eximirá del pago de sanciones a los países que actualmente importen petróleo de Irán, medida que busca cortar las exportaciones de crudo del país.

Las exenciones permitieron a Irán continuar exportando alrededor de un millón de barriles diarios, menos que los 2,5 millones de barriles diarios que vendía el año pasado.

La soja, en tanto, se desplomó más de US$ 5,5 en el mercado de Chicago hasta tocar precios mínimos de siete meses debido a la baja demanda de poroto por parte de China, a lo que se sumó una baja del maíz de US$ 1,40.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1,71% (US$ 5,51) hasta los US$ 316,73 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por la misma proporción, aunque la merma en el precio de US$ 5,60 para posicionarse en US$ 321,73 la tonelada.

Los principales factores de la caída en el valor de los futuros fueron la reducción de la demanda del poroto estadounidense, producto de la "guerra comercial" entre el país norteamericano y China, y la baja en el stock de cerdos de este último producto de una epidemia de peste porcina africana que afecta al ganado de dicho país.

La peste porcina africana, que es fatal para los cerdos pero inofensiva para los humanos, "se ha propagado a todas las provincias de China continental desde su detección inicial en agosto de 2018, lo que ha generado preocupación por la caída de la demanda china de alimentos para animales, incluidos la soja y el maíz", explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.

Asimismo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por sus siglas en inglés) proyectó que los stocks finales de la campaña comercial 2018/19 de soja en aquél país alcanzarán las 24,4 millones de toneladas, más del doble que el año anterior.

Sus subproductos también tuvieron fuertes caídas en sus cotizaciones, en especial, en la del aceite, la cual se desplomó 2,22% (US$ 14,11) hasta los US$ 618,61 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,48% (US$ 1,65) y se ubicó en US$ 336,86 la tonelada.

Por su parte, el maíz se contrajo 0,98% (US$ 1,38) y se posicionó en US$ 138,28 la tonelada, a partir de los amplios suministros estadounidenses y a nivel global.

"Los agricultores estadounidenses tienen una cantidad considerable de grano sin precio que aún no ha llegado al mercado", marcaron desde la BCR y agregaron que "el optimismo de que los agricultores de los Estados Unidos podrán plantar la superficie pretendida de maíz esta primavera, a pesar de las condiciones húmedas que han retrasado el trabajo de campo, añade presión sobre los precios".

Por último, el trigo subió 0,68% (US$ 1,10) para concluir la jornada a US$ 161,21 la tonelada impulsados por compras técnicas y de oportunidad luego de haber alcanzado mínimos de seis semanas en la rueda nocturna a causa de las expectativas de una gran cosecha estadounidense.