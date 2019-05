Parrilli descartó que hubiera un tono de campaña en el discurso de Cristina Kirchner

El dueño de medios Daniel Vila explicó su presencia en el acto y colaboradores de Daniel Scioli justificaron su ausencia en la Sala Borges

El ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli calificó ayer el discurso de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner, en la Feria del Libro, como un “mensaje coloquial hacia el pueblo”, y descartó que hubiera habido un tono de campaña con vistas a las elecciones presidenciales de octubre.

“El discurso fue una necesidad que tuvo de hablar, me gustó el tono coloquial, y no lo tomo para nada como un lanzamiento de campaña ni mucho menos”, dijo Parrilli en Radio Con Vos.

Agregó que para el cierre de listas “faltan 20 días y creo que ella va a tomarse su tiempo para decidir si se presentará o no, yo le daré mi opinión si me la pide, pero se lo diré sólo a ella”, añadió.

Luego de la presentación del libro “Sinceramente”, que realizó ayer la ex mandataria en un acto en la Feria del Libro, donde se ubicaron dos pantallas en el exterior del predio y se permitió el ingreso a 1000 invitados, Parrilli calificó a la senadora de Unidad Ciudadana como “una dirigente política, una militante que no le escabulle al bulto”, y deslizó que ella “va a seguir militando en función de sus convicciones, pero eso se puede hacer de distintos lugares”.

Además Parrilli se solidarizó con el incidente del que fue víctima una reportera de TN: “Me solidarizo, no está bien eso que hicieron los compañeros”, dijo en referencia a los insultos que sufrió la periodista, que fue rodeada por un grupo de militantes.

Por otra parte los medios como las redes sociales comentaron dos temas que quedaron del acto de lanzamiento del libro de Cristina Kirchner, Sinceramente. Por un lado, la ausencia del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli. Y por otro, la presencia -en primera fila- del dueño de medios Daniel vila. como con Felipe (Solá), y a mi me alegra”.

La ausencia de Scioli y la presencia de Daniel Vila

Daniel Scioli había recibido una invitación para ir a la presentación del libro “Sinceramente” de Cristina Kirchner en la Feria del Libro. Pero no fue. En su entorno dicen que tenía “un compromiso personal” y en el kirchnerismo aseguran que no hubo cortocircuitos y le restaron peso a su ausencia.

Allegados a Scioli ratificaron que la relación con la ex presidenta es buena e incluso adelantaron que en los próximos días se reunirá con ella y habrá foto del encuentro.

Pero uno de los hechos más comentados de la noche del lanzamiento del libro de la ex presidenta fue la presencia de Daniel Vila -uno de los dueños del grupo América- quien dijo que estuvo porque lo invitaron y que no le pareció “tan extraño”.

“Fui porque me invitaron”, respondió a secas al ser consultado en Radio Con Vos. En esa línea, siguió: “Ir a un acto a la Feria del Libro, a ver la presentación de un libro, no me tan parece extraño” y consideró que “por ahí lo sorprendente es que era de los pocos periodistas no kirchneristas que estaba”.

El empresario reconoció que con el kirchnerismo tuvo “idas mis idas y vueltas, a veces muy duras”, pero aseguró que le parecía “interesante ver en qué consistía el acto”. “Cuando llegué me trataron con mucha consideración y me ubicaron en ese lugar”, aseguró, en relación a la silla en primera fila donde se sentó.

En la misma fila estaban sentados Felipe Solá, Aníbal Fernández y artistas como Cecilia Roth.

“No podemos desconocer la importancia que tiene (Cristina Kirchner) en la realidad, sea o no sea candidata. Ha generado en la sociedad una enorme discusión. La sociedad hoy está partida y es uno de los temas a resolver”.

Consultado por las declaraciones de su pareja, la modelo y periodista Pamela David -que había dicho que si Cristina ganara se iría del país- respondió: “Aclaremos que lo dijo en tono jocoso, no fue una decisión tomada, casi un chiste”.

“Ella no coincide con el kirchnerismo pero tampoco está de acuerdo con este Gobierno. Creo que es el ejemplo típico del 50 por ciento de los argentinos que quieren una renovación” comentó.