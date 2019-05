Santa Bárbara “A” buscará su primer triunfo ante Hurling

| Publicado en Edición Impresa

Se jugará hoy, desde las 16, la séptima fecha del torneo metropolitano femenino de hockey. En lo que respecta a Santa Bárbara “A” intentará conseguir la primera victoria del año en la máxima categoría, cuando visite a Hurling. Hasta el momento, el equipo de Gonnet pudo rescatar solamente dos empates y sufrió cinco derrotas; mientras que su rival de esta tarde contabiliza 6 puntos.

El resto de los compromisos de los equipos platense, en las diferentes categorías, se detalla a continuación:

Primera B: Regatas Bella Vista (12) vs Universitario “A” (5) y Santa Bárbara “B” (9) vs San Fernando “B” (5).

Primera C2: Estudiantes (1) vs Q.H.S (5).

Primera D2: St. Catherines “B” (6) vs Universitario “D” (0).

Primera D3: Porteño (11) vs San Luis (10).

Primera D4: Lomas “D” (0) vs Santa Bárbara “C” (0), Universitario “B” (8) vs CUBA “B” (4) y Santa Bárbara “D” (6) vs H.C. Andersen (6).

Primera E1: Gimnasia (7) vs Nueva Chicago (6) y Santa Bárbara “F” vs St. Brendan’s (1).

Primera E2: SIC “D” (0) vs Estudiantes “B” (4).

Primera E3: San Luis “B” (8) vs Ferro “C” (2) y Universitario “C” (11) vs Pueyrredon “B” (8).

Primera E7: Luján R.C “B” (6) vs Santa Bárbara “E” (8).