Un “niño prodigio” que pasó también por el Nacional

| Publicado en Edición Impresa

No solo cursó en Medicina. Bachiller promoción 1979 del Colegio Nacional, con una capacidad extraordinaria para el estudio, Ricardo Russo cursó el secundario con las mejores calificaciones de su división. Ayer, en medio de la conmoción por su arresto, fue considerado por varios de su compañeros de aula como una suerte de “niño prodigio”, pues ingresó a primer año de ese establecimiento con solo 11 años. No obstante eso, aventajó en rendimiento a casi todos sus condiscípulos. Callado y más bien retraído, cultivó desde la adolescencia su pasión por la música en general y por la producción de “The Beatles” en particular, le contaron a este diario. No bien se recibió de médico en la UNLP viajó a Estados Unidos y Canadá y en esos dos países completó su formación en pediatría y reumatología, especialidades que unió para dedicarse a la atención infantil.