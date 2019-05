Ya se salva una vida más por día por el aumento del número de trasplantes

La aprobación de la ley Justina dio un gran impulso a la procuración y mientras a nivel país el promedio de trasplantes diarios pasó de 3,5 a 4,8 en un año, en la Provincia aumentó un 67%. Historias y tendencias.

| Publicado en Edición Impresa

Por OMAR GIMÉNEZ

ogimenez@eldia.com

“Mi vida hubiera terminado a los 31 años, porque no había ningún tratamiento alternativo para mí. El único posible era el trasplante en el momento en que me descompensé y entré en emergencia nacional. Por suerte, el órgano que necesitaba llegó a tiempo. El próximo domingo se van a cumplir tres años del día que recibí el trasplante y hoy llevo una vida normal. Con algunos cuidados nuevos, pero normal”. La que habla es Marianela Resch (33) quien en 2016 recibió un trasplante hepático y hoy no duda del alcance literal de esa frase tantas veces repetida que afirma que “donar órganos salva vidas”.

La de Marianela es una más dentro de un número creciente de historias de vidas transformadas por la donación de órganos, que aumenta junto a la cantidad de trasplantes realizados en todo el país. Una cantidad que registró un fuerte incremento tras la aprobación de la ley 27.447, conocida popularmente como ley Justina, que dispone que todos los mayores de edad son donantes de órganos salvo que hayan manifestado su oposición en vida (ver aparte).

Pero no es la única tendencia en materia de trasplantes que llama al optimismo: otras son las expectativas de los expertos, que esperan que la procuración de órganos siga creciendo en los próximos meses y el crecimiento de la sobrevida de los trasplantados, que aumentó un 50% en los últimos diez años en la Provincia, según indicaron a este diario fuentes del Cucaiba.

NÚMEROS QUE ENTUSIASMAN

Los datos difundidos la última semana por el Incucai marcan un fuerte aumento tanto en la procuración de órganos como en el número de trasplantes realizados, una situación que también se comprueba en la Provincia.

Según el organismo nacional, en los primeros cuatro meses de este año se realizaron 155 trasplantes más que en el mismo lapso de 2018 y solamente en abril se concretaron 69 procesos de donación de órganos, la cifra más alta registrada para este mes del año.

Los 576 trasplantes realizados en 2019 hicieron que el promedio diario de trasplantes aumente de los 3,5 de 2018 a los 4,8 de este año, lo que equivale a una vida más por día que se salva como consecuencia de la donación.

Los 281 procesos de donación de órganos concretados representan un aumento del 62% respecto al mismo período de 2018 en que se habían concretado 173 procesos.

Este salto también se puede constatar en la Provincia, donde el aumento de la procuración de órganos en lo que va del año comparado con igual período del año anterior alcanza al 67%, según indicó a este diario Hugo Petrone, presidente del Cucaiba.

Para Petrone, el principal motor de este aumento fue la ley Justina, que repercutió de dos maneras.

“En primer lugar, influyó para que bajara significativamente la oposición a la donación de los entornos familiares. Y también favoreció la creación de servicios de procuración en más hospitales, responsables de mejorar la detección de potenciales donantes”, dice el titular del Cucaiba.

Así, tras la aprobación de la ley y por efecto de ésta, se crearon en los hospitales 20 nuevas coordinaciones, lo que implica que la cantidad de estas instancias encargadas de mejorar la detección de potenciales donantes se duplicó.

Los números de lo que va del año para la Provincia ayer indicaban que en 2019 se realizaron 221 trasplantes de órganos con donante cadavérico a pacientes residentes en el territorio provincial, mientras que se registraron 85 donantes reales originados en establecimientos provinciales.

Mientras tanto 3.043 personas que viven en territorio bonaerense esperan un órgano y la prevalencia de la donación en la Provincia es de 4,89 donantes de órganos por millón de habitantes.

Para Petrone, estos números son buenos y alientan la expectativa de un crecimiento en el futuro inmediato.

“Este es un punto de partida; creemos que la procuración va a seguir aumentando”, indicó.

Es que, aunque el aumento registrado es significativo, la prevalencia de donaciones y trasplantes está todavía lejos de la que muestran países que son líderes en el área a nivel mundial y queda mucho por avanzar.

La lista de las naciones con más donaciones la encabeza España, con 48 donantes por millón de habitantes y 5.318 trasplantes de órganos sólidos concretados durante 2018. Más atrás aparecen Estados Unidos, con 31,7; Francia, con 29,7 y Australia, con 20,8.

OTRAS TENDENCIAS

El crecimiento del número de donantes y de trasplantes va acompañado por otras tendencias. Una de las más importantes es el aumento del número de pacientes en lista de espera por un órgano.

Según indican en el Cucaiba, este aumento es de alrededor del 15% anual y obedece, principalmente, a dos factores: el primero, que la técnica del trasplante es cada vez más conocida y utilizada. El segundo, el crecimiento de la expectativa de vida.

Esto se nota, por ejemplo, en la lista de los que esperan un riñón, una de las más nutridas y en la que hoy aparecen 2,.400 personas, donde “antes había una edad límite y hoy hay pacientes de 70 años o más”, indican en el Cucaiba.

Las listas de espera para trasplante también aumentan, a un ritmo del 15% anual

Otra de las tendencias que observan los especialistas es el aumento de la expectativa de vida de los trasplantados.

“Hace unos diez años, la expectativa de vida de un riñón de donante cadavérico era de diez años. Ahora aumentó un 50%. Y además se multiplican los segundos y terceros trasplantes, que son cada vez más frecuentes”, dice Petrone.

En este terreno, los especialistas también son optimistas y esperan que esa sobrevida siga creciendo en los próximos años a partir de las mejoras en tratamientos y controles.

Para Hugo Petrone, que lleva 30 años trabajando en el área, se nota, además un cambio social. “La gente se muestra cada vez más predispuesta a donar. Con todo, es necesario seguir con las campañas de concientización”, sentencia.

Marianela Resch participó en 2017 en una de esas campañas a través de un video. La platense, que recibió un trasplante hepático después de sufrir una hepatitis medicamentosa, dice que, como en cada ocasión que tiene de contar su historia, elige poner el acento en dos datos claves: en la vida normal que recuperan los trasplantados tras la operación. Y, por supuesto, en la importancia de donar.