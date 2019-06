Algunos pesos pesados de la política se quedaron sin nada

| Publicado en Edición Impresa

El cierre de listas dejó a algunos referentes de la política nacional sin ningún lugar en las listas. Entre esas figuras están dos precandidatos presidenciales, ambos de lo que pasó a denominarse Frente de Todos, que resignaron sus pretensiones y ni siguiera se le asignó un lugar secundario en las listas. El primero de estos dirigentes es el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que de todas formas tienen otros dos años de mandato como diputado nacional. El segundo es otro ex mandatario provincial, Felipe Solá, armador del nuevo frente aunque, si gana, Alberto Fernández lo incorporaría a su gabinete.

En Consenso Federal la gran ausente es Margarita Stolbizer, a quien se mencionó como precandidata a primera diputada nacional. Pero no sólo no ocupó ese lugar -la elegida fue la ex massista Graciela Camaño-, sino que tampoco tuvo ningún otro espacio en las listas. Fuentes cercanas al GEN dejaron trascender que su máxima referente se mostró molesta porque el propio Lavagna le ofreció encabezar el listado, pero cedió ante la presión de Luis Barrionuevo, que impuso el nombre de su esposa.

Federico Pinedo pasó de liderar el bloque de senadores nacionales de Cambiemos al llano. El otro gran “herido” político es Emilio Monzó, negociador fundamental de los primeros años del macrismo, que no integrará ninguna de las boletas del frente Juntos por el Cambio. Es el “ala peronista” de la coalición.