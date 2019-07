Locura por Estudiantes: le puso Stefano Pincharrata a su bebé y sueña con bautizarlo en la inauguración de 1 y 57

POR NICOLÁS LAMBERTI

Las locuras de los hinchas futboleros son una constante y un ejemplo más de ello se dio en nuestra ciudad donde el viernes a las 15:06 nació en el Instituto Médico Mater Dei, Stefano Pincharrata De Michelis.

Obviamente su segundo nombre es lo que marca el fanatismo de su padre Franco, quien en diálogo con este medio, reconoció que "soy enfermo de Estudiantes y para mí es todo"

Stefano fue anotado ayer en el Registro Provincial de las Personas con un nombre poco habitual que una vez demuestra lo que los hinchas llegan a hacer por el fanatismo hacia sus clubes.

Además, su papá reconoció que si bien su mamá es del Lobo, lo aceptó. "La mamá ya conoce como soy y lo aceptó, no tuvo mucha opción. Soy fanático de Estudiantes y enseguida también lo hice socio al minuto".

Pero Franco, quien junto a su familia viven en barrio Monasterio, tiene otro sueño: "Lo quiero bautizar en el nuevo estadio de Estudiantes y el día de la inauguración".

Vale recordar que la dirigencia de Estudiantes pautó la inauguración de su nuevo reducto para el día 9 de noviembre luego de 15 años de haber cerrado sus puertas y tras casi 20 de obra.

Pero como es prácticamente un hecho que se agotarán las 30 mil localidades, y por eso los directivos trabajan en la organización para repetir el domingo 10.

Respecto a cómo lo tomaron en el Registro, confesó: "La mujer que me tomó el trámite me miraba y no lo podía creer".

Y respecto a las reacciones de su entorno, admitió que "me dijeron que estaba loco, que no podía ser y que les daba miedo el tema del bullying".

Por último, Franco dijo que él junto a su hijo van a estar en noviembre en 1 y 57 con la firme intención de que el niño pueda ser bautizado en la nueva casa del León. Pero que además comenzarán a recorrer juntos todas las canchas.

"Voy a estar ahí, firme. Y lo voy a llevar. Y si Dios quiere vamos a recorrer juntos todas las provincias de Argentina, y también otros países, Paraguay, Uruguay, Perú, todos para acompañar a Estudiantes. Estudiantes es todo", cerró.

Hoy en día hay muchos casos de nombres raros y modernos que a veces no se encuentran en los listados de registros civiles argentinos, pero que de todas maneras pueden registrarse siguiendo algunos pasos ya que la ley se ha flexibilizado bastante.

En agosto de 2015 entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial y se multiplicaron los nombres raros o estrafalarios. Según la legislación actual, ahora los nombres pueden identifcar sexo o no, pueden ser extranjeros o aborígenes y la única limitación es que no afecten el buen honor de la persona. En 2018 los nombres ligados al fútbol no faltaron: hubo nenas llamadas Millonaria y Gimnasia Renata y nenes llamados Cai y Enzo River.