“Es nuestra primera final, puede pasar cualquier cosa”

El representante platense en los Jaguares cuenta sus sensaciones a poco de afrontar la histórica decisión del Súper Rugby

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

CHRISTCHURCH, NUEVA ZELANDA.- Las primeras horas de Jaguares en suelo neozelandés son básicamente para aplicar todo lo que se tiene que hacer para desafiar las 15 horas de “Jetlag” que separan a las pequeñas islas del Pacífico Sur de nuestro país: es que los 9900 km de distancia y los diez husos horarios que están entre Christchurch y nuestra ciudad pasan muchísima factura a los cuerpos de las personas que desafían estas tremendas distancias.

Las primeras horas son claves: aguantar lo más que se pueda el sueño, estar activo y respetar las comidas en sus horarios habituales. Y en eso están los Jaguares que están viviendo su hora más exitosa desde su ingreso al torneo en el 2016.

Lo cierto es que el conjunto argentino, está en la ciudad más importante de la isla Sur de Nueva Zelanda y desde allí, uno de los jugadores más importantes en la estructura jaguar es justamente un deportista surgido de la ciudad de La Plata ( más precisamente del club San Luis) y Agustín Creevy a horas de vivir uno de los momentos más importantes en la historia del rugby argentino, es pura confianza: “Vinimos a ganar”.

CREEVY CORAZÓN

Justamente el de City Bell se expresó con muchísima esperanza desde la tierra de los poderosos All Blacks: “La verdad es un sueño todo esto que nos está pasando, lo veníamos viviendo internamente pero ahora ya nos rebasó. Sentimos lo que pasa alrededor del equipo y ojalá podamos lograr lo que todos queremos; de a poquito fuimos avanzando en base a muchísimo trabajo y sacrificio; fueron cuatro años de preparación donde nadie nos regaló nada, es más hubo momentos muy difíciles, donde tuvimos que apelar a la fortaleza grupal para sostenerlos, pero ahora estamos acá: es nuestra primera final sabemos que Crusaders es el mejor equipo de todos, pero son partidos y puede pasar cualquier cosa”.

“Enfrentar a las franquicias de Nueva Zelanda es especial. Son los equipos a los que mirábamos y seguíamos cuando arrancamos en este torneo. Hoy nos da mucha satisfacción enfrentarlos porque lo hacemos de igual a igual y entramos a la cancha a ganarles”, cuenta Creevy desde Christchurch. A lo que agregó: “Podés ganar o perder, pero hoy estamos a la altura de los equipos de este país, cuando los enfrentamos sabemos que lo hacemos de igual a igual. Eso habla del crecimiento del equipo en el juego y en lo mental. Siempre se respeta mucho a los equipos de Nueva Zelanda, pero no lo vemos como un imposible. Las finales son 50 y 50, y seguramente el del sábado será un gran partido”.

El hooker formado en San Luis destacó el gran ambiente que hubo en los partidos de play offs que se jugaron en Vélez. “Nos hubiese gustado jugar la final en Buenos Aires, sin dudas, porque el apoyo de la gente fue increíble. Nos toca jugar contra Crusaders en Christchurch y es un sueño, porque son un equipo con mucha historia al igual que esta ciudad. Será un desafío muy importante para nosotros”. Creevy está en Jaguares desde su comienzo en 2016. Fue capitán del equipo las primeras dos temporadas, a lo largo de 27 partidos. Con los 14 encuentros que disputó en esta temporada 2019, totaliza 56 en el Súper Rugby.

Respecto al partido del sábado, Agustín señaló que: “No es imposible. Venimos acá a ganar, no a ver qué pasa. Tenemos con qué y sabemos cómo. Crusaders es el mejor equipo del torneo y lo ha demostrado pero no hay imposibles en el deporte, ni en una final donde trabaja mucho la cabeza y las presiones. Más allá de las virtudes de cada uno, la diferencia va estar en la cabeza. Sabemos que es difícil, pero estamos convencidos y somos conscientes a que venimos”, finalizó.

EL HISTORIAL

El historial ante Crusaders tiene dos enfrentamientos, ambos favorables a los neozelandeses. En 2016 fue triunfo 32-15 en Christchurch, mientras que el año pasado, la victoria en Buenos Aires fue por 40 a 14. En este 2019, el equipo argentino disputó cinco partidos con equipos de Nueva Zelanda, derrotando a Blues (23-19 en Bs. As.), Hurricanes (28-20 en Wellington) y Chiefs (21-16 por los cuartos de final en Bs. As.) y cayendo ante Highlanders (32-27 en Dunedin) y Chiefs (30-27 en Bs. As.).

El dato más relevante es que Crusaders hace 20 años que no pierde en condición de local un partido definitorio, pero Jaguares buscará sí ser el 5° campeón en consagrarse tras jugar su primera final: Blues en 1996, Crusaders en 1998, Bulls en 2007 y Reds en 2011. El equipo argentino está con toda la ilusión a cuesta y este sábado desde las 4:35 irán ahora sí, por toda la gloria.