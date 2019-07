Murió el primer ganador de cuestión de peso

A los 34 años, después de haber luchado por mucho tiempo contra esta enfermedad, falleció en su casa

El ganador de la primera edición del reality “Cuestión de peso”, Maximiliano Oliva, falleció hoy a los 34 años con un peso cercano a los 500 kilogramos.



“Lamento dar la noticia de que falleció un excompañero de Cuestión de peso, Maxi Oliva, el primer ganador del programa”, comunicó su ex compañera del reality Lorna Irina Gemetto a través de las redes sociales.



“Maldita obesidad, enfermedad que lamentablemente padezco y que se cobró una vida tan joven y por la que no se pudo hacer nada a pesar de todo lo que se lo ayudó”, expresó su compañera sobre la enfermedad que lo llevó a la muerte.



Oliva había participado en 2006 del primer envío de “Cuestión de peso”, conducido por Andrea Politti y con la asistencia de un equipo de especialistas comandado por Adrián Cormillot.



En 2017, once años después de su paso por el programa en el que perdió 100 de los más de 200 kilos que pesaba en ese momento, tuvo una de las más grandes recaídas y el cuerpo civil, bomberos y médicos debieron trasladarlo porque estaba inmovilizado en su cama.

Muy triste por la partida de Maxi. Acompaño a su familia y amigos en este dificil momento. QEPD — Alberto Cormillot (@DrCormi) July 6, 2019

Este triste desenlace, que fue comunicado a través de las redes sociales, conmovió al Dr. Alberto Cormillot, que encabeza la clínica de especialistas que se encargan del tratamiento de cada uno de los participantes que ingresaron en Cuestión de peso.

Aún conmovido por la noticia, el doctor decidió utilizar su cuenta de Twitter para dejarle un mensaje de adiós a Maxi, y brindarle consuelo a su familia.

"Muy triste por la partida de Maxi. Acompaño a su familia y amigos en este dificil momento. QEPD", manifestó.