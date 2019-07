Trump sobre el embajador británico que lo criticó: "No trataremos más con él"

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hoy que su gobierno no tratará más con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, un día después de que la prensa en Londres filtrara las críticas que el diplomático hizo contra la Casa Blanca en unos documentos internos de la Cancillería.

"He sido muy crítico con la manera en que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit. Qué lío crearon ella y sus legisladores. Le dije cómo debía hacerlo, pero ella decidió tomar otro camino. No conozco al embajador, pero no es querido o estimado dentro de Estados Unidos", escribió Trump en su Twitter.

"No trataremos más con él. Las buenas noticias para el maravilloso Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro. Pese a que disfruté enormemente la magnífica visita de estado el mes pasado, ¡fue con la Reina que me quedé verdaderamente impresionado!", agregó.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....