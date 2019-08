Con esas carencias sufrirá durante toda la temporada

El Lobo dio muchas ventajas al malograr chances claras de gol y no aprovechar su momento. El Ciclón tuvo un premio exagerado

| Publicado en Edición Impresa

Por NICOLÁS NARDINI

nnardini@eldia.com

Hay aspectos del análisis del juego que van más allá de las sensaciones o las subjetividades. Gimnasia no dejó una mala imagen contra San Lorenzo en su debut en condición de local, pero mostró carencias puntuales en los aspectos troncales del juego que lo condenaron a no sumar nada. Y en el contexto en que el Lobo encara esta temporada, está claro que eso no puede pasar. Los mens sana no tienen margen para dar ventajas porque cada punto perdido puede ser condenatorio en la lucha a brazo partido que librará a lo largo de esta temporada de la Superliga en la que, pase lo que pase, sufrirá hasta el final.

¿Hizo méritos el Ciclón para llevarse los tres puntos del Bosque? La respuesta es no ¿Jugó tan mal el Lobo como para quedarse con las manos vacías? Tampoco. Sin embargo, ese no puede -ni debe- ser el único disparador del análisis final de lo que pasó en 60 y 118. Caer exclusivamente en el cierto olor a injusticia que tuvo el 0-1 para los mensa sana, sería eximirlos de la imperiosa autocrítica que se impone tras un arranque con un punto sobre seis en juego, pues el crecimiento siempre es fruto de la autocrítica y el reconocimiento de los errores y, por el contrario, jamás se llegará a un salto de calidad si el punto de partida es la negación.

¡EL GOL DEL TRIUNFO DEL CICLÓN!#SuperligaxFOX | Con un potente zapatazo de Bruno Pittón, San Lorenzo se quedó con tres puntos importantes en el Bosque ante Gimnasia. pic.twitter.com/JAHOXKAFgZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 4, 2019

Gimnasia no es un equipo sobrado en el apartado de la generación de juego. Ortiz apostó por un esquema tradicional 4-4-2, con Comba como explosivo por un lado y Matías García -más abocado al juego asociado- por el sector opuesto. A ellos se sumó el caudal de tenencia de la dupla Ayala-Mussis por el centro del campo, más Spinelli y Tjanovich como delanteros de punta netos. Con ese dibujo, procuró imponer condiciones en el campo, aunque lo logró con cierta intermitencia.

Así y todo, las siete situaciones de gol generadas por diversas vías le dan un crédito positivo en ese aspecto. Generó ocasiones con centros, pelota parada y triangulaciones. El gran problema es que todas las chances fueron mal resueltas en los últimos metros de la cancha, allí donde marcan la diferencia los jugadores de jerarquía y donde exponen sus carencias aquellos que no van sobrados de técnica individual.

El Lobo tuvo dos grandes problemas. Por un lado, la falta de justeza, lisa y llana, en las situaciones de gol malogradas. Encima el trámite del partido lo castigó premiando a su adversario, que sólo necesitó de tres chances de gol para llegar a la única conquista que tuvo el soleado mediodía del Bosque.

Por otro lado, los del Indio cambiaron -para mal- con las variantes realizadas por su DT. El ingreso al unísono de Contín y Velázquez no revolvió la falta de justeza en la ofensiva, sino que profundizó la falta de generación de juego. El entrenador intentó subsanar la falta de una referencia de área -tanto Tijanovich como Spinelli tienen a salir de la misma- pero al poner juntos a los dos grandotes, se quedó sin circuito de juego en la zona medular y los tanques fueron dos hombres descolgados en ataque y deficitariamente abastecidos. Las modificaciones no dieron resultado, al contrario, agudizaron las carencias de ataque.

LO MÁS RESCATABLE DEL EQUIPO SE DESMORONÓ AL FINAL

Con relación al partido debut en la Superliga, el Lobo había mejorado considerablemente su faceta defensiva. Así fue hasta la media hora de la etapa complementaria, en la que un mal rechazo de Morales propició la conquista de Bruno Pittón.

Con el “Yacaré” corrido a la banda derecha en reemplazo del suspendido Caire y el ingreso de Coronel, el Lobo lució mucho más confiable en el fondo. Casi no tuvo grietas y alejó a los hombre de San Lorenzo del área tripera, a diferencia de lo que había pasado en La Fortaleza. Ni por arriba ni por abajo, los de Pizzi generaron problemas hasta que el cansancio hizo lo suyo. El último cuarto de hora albiazul encontró al equipo un poco más laxo y allí sacó pecho el Ciclón hasta conseguir el desnivel en los pies de Bruno Pittón.

Con el marcador adverso, el dueño de casa peloteó a la visita y tuvo dos chances claras de gol que fueron en zaga con el resto de las situaciones de la tarde. Por impericia propia o reflejos de Navarro, el resultado fue el mismo: al Lobo se le cerró el arco rival y lo pagó con la derrota.

UN MEDIOCAMPO LENTO DONDE SE IMPONE UN CAMBIO CONCEPTUAL

Gimnasia tiene quince días para trabajar a fondo en Estancia Chica. Se da por descontado que el primer punto a atacar por el cuerpo técnico será el de la definición. Se imponen horas de ejercitaciones al efecto de corregir las evidentes deficiencias de los mens sana.

El otro aspecto es mucho más complejo y estructural. En un fútbol argentino cada día más dinámico, Gimnasia tiene un mediocampo lento, con hombres de muy buen pie, pero de pocas explosión, a excepción de Comba.

Mussis y Ayala son hombres posicionales, de buen trato de balón, pero que aportan cosas parecidas. García, aunque recostado a la banda, tiende a lo mismo. Gimnasia necesita un hombre de mayor despliegue y velocidad, más tarde o más temprano, el DT tendrá que hacer ajustes en esa zona. Incluso el ingreso de un jugador de marca podría darle soltura al paraguayo o al “Gordo”, para que se encarguen de manejar la pelota sin tantas preocupaciones en el aspecto de la contención. El equipo ganaría en equilibrio y contaría con un hombre más explosivo y dinámico -Bolívar podría ser un candidato- en una zona del campo donde el tránsito es congestionado y las piernas ágiles aportan soluciones. El Lobo sufrió un tropezón. Tiene tiempo para ajustar las piezas y crecer.