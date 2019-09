River se quedó sin nada en un partido plagado de errores

Marcó mal, pegó dos tiros en los palos y sobre la hora le atajaron un penal que Andrés Merlos le regaló por una mano que no fue

| Publicado en Edición Impresa

En un partido repleto de matices, con un mal arbitraje de Andrés Merlos, que se equivocó más de lo permitido, River perdió anoche de local frente a Vélez y no solamente quedó a seis puntos de Boca, sino que significa un mal antecedente para el cruce con Boca por la Copa Libertadores, más allá que antes tendrá que venir a La Plata para enfrentar a Gimnasia, partido que afrontará con suplentes.

Merlos dejó pasar un empujón de Lucas Hoyos a Matías Suárez dentro del área en el primer tiempo, no sancionó una mano de Thiago Almada en la jugada del segundo gol de Vélez, jugada en la que no le mostró la tarjeta roja a Franco Armani, quien cometió la infracción, y como broche de oro le dio un penal a River por una mano de Nicolás Domínguez, que no fue, y para colmo de males expulsó al juvenil por doble amonestación.

En ese marco, el equipo de Marcelo Gallardo dominó gran parte del primer tiempo, aunque se equivocó en una salida y pagó con la apertura de Domínguez, y en el segundo tiempo, cuando su protagonismo fue absoluto, no clarificó en los metros finales, y otra equivocación en la marca desembocó en una caída que no estaba en los planes.

Atacó pero le costó llegar a River, dejó espacios cuando la intención fue tapar las salidas del rival, y para colmo de males la suerte no le jugó a favor, porque un zurdazo de Ignacio Fernández explotó en el travesaño durante el primer tiempo, un derechazo de Lucas Martínez Quarta golpeó en un palo y sobre la hora Nacho anunció un penal que regaló el árbitro.

El partido fue intenso, y muy entretenido a partir de la ventaja visitante, cuando el orden con el que salieron a jugar quedó estacionado y le hizo lugar a las emociones.