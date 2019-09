Médicos amenazan con una medida de fuerza por atrasos con el nomenclador

Fija nuevos valores e incluye más prácticas para evitar los trámites de excepción. Hubo fuertes críticas de los profesionales al IOMA

La Agremiación Médica Platense (AMP), la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (CEMIBO) y las sociedades científicas expresaron ayer que se sienten “defraudados, traicionados y estafados por el IOMA, tras varios meses de incumplimiento de la puesta en marcha del nomenclador, firmado por el presidente del Instituto, Pablo Di Liscia, el 22 de abril pasado”. En ese contexto, este fin de semana habrá una reunión del Cemibo para evaluar medidas de fuerza.

También reclaman por el “incumplimiento del convenio sobre el incremento de honorarios”.

El reclamo se realizó ayer en la sede de la AMP, y participaron el presidente de la Agremiación, Jorge Varallo; el vicepresidente, Julián Barrales; el titular del CEMIBO, Eduardo Martiarena; la presidente de la Sociedad de Neurocirugía de La Plata, Luciana Brividoro; el asesor legal de la AMP, Carlos Figueroa y la representante de la Agrupación de Neurólogos Platenses, Itatí Martínez.

El presidente de la AMP, Jorge Varallo, recordó que “el IOMA firmó el acuerdo por el que se comprometió a poner en marcha la actualización del nomenclador de prácticas y consultas médicas al 1º de abril de este año, sin embargo, a seis meses de aquel compromiso aún no está vigente, y no estarían procesando la facturación que los médicos efectuamos haciendo uso de este nuevo nomenclador”.

Varallo explicó que “ante el incumplimiento del convenio con IOMA, firmado hace dos años, y que establece el incremento de honorarios médicos el aumento aplicado toma como referencia la paritaria provincial, que este año alcanzó un 32 por ciento para los empleados de la administración pública bonaerense.

“Ese incremento se aplicó solo para el bono A”, explicó Varallo, y agregó que de acuerdo al convenio que mantienen con IOMA, el bono B debe tener un valor 40 por ciento mayor al A; y el bono C, 40 por ciento mayor al B. Una parte lo paga el IOMA y el resto el afiliado en el consultorio. Los médicos recibían hasta agosto 350,93 pesos por cada bono A, que el afiliado no paga; por el bono B, 384,93 pesos; y por el bono C, 462,93 pesos. Desde que la AMP resolvió aumentar el copago que hacen los afiliados, cambiaron los valores que reciben por los bonos B y C. Por el primero perciben en total 434,93 pesos y por el otro 542,93 pesos.

“Por lo tanto, lo que el IOMA comunica como una medida unilateral de los médicos no es otra que el cumplimiento del convenio firmado por ellos mismos, que tiene vigencia desde hace 2 años”, explicó el asesor legal de la AMP.

LA RESPUESTA DE IOMA

En tanto, desde IOMA aclararon: “Seguimos trabajando seriamente en el nomenclador para la mejora de la accesibilidad del afiliado a las prácticas médicas. Esta tarea sigue más firme que nunca para mejorar la atención de la Obra Social”. Agregaron que, a su vez, “estamos tomando una serie de medidas para que cesen las conductas de Cobro Indebido que están denunciando los afiliados. Enfatizamos que este abordaje del nomenclador no se hacía desde hace más de 60 años. De manera tal, que no se puede pretender resolverlo en apenas unos meses”.