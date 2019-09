Se confesó Justin Bieber: admitió abusos a su ex Selena Gómez y excesos con las drogas

El polémico cantante Justin Bieber se confesó en una carta pública que publicó en Instagram. El canadiense sorprendió a propios y extraños con el extensa relato en el que pone de manifiesto el difícil mundo que engloba a la farándula. Habló de que sufrió depresión, del exceso en el consumo de drogas, de los abusos que cometió a mujeres y, especialmente, a su ex novia Selena Gómez, y también de los problemas para relacionarse con otras personas.

"Es difícil levantarse de cama en la mañana con la actitud correcta cuando estás abrumado con tu vida pasada, trabajo, responsabilidades, emociones, familia, parejas, relaciones, cuando sientes que hay problema tras problema tras problema", asegura Justin en las redes sociales. En la publicación, que en poco más de 15 horas supera los 3 millones de "me gusta", hace hincapié en su estado de ánimo en los últimos años, que lo ha llevado a un mundo de decepciones: "A veces llega a tal punto que no quieres vivir más (...). Verás, tengo un montón de dinero, ropa, carros, logros, premios y aún así me sentía vacío".

También el cantante nacido en Canadá lanzó una crítica hacia el sistema de niños estrella, que somete a los jóvenes frente a una gran presión y no les permite desarrollarse de manera normal. "¿Has notado las estadísticas de los niños estrella y el desenlace de sus vidas?", se pregunta el protagonista de la confesión, y agrega: "Hay una presión y responsabilidad insanas puestas sobre un niño cuyo cerebro, emociones y lóbulos frontales aún no están desarrollados". En este panorama, el intérprete de "I don´t care" hizo un recuento del contexto de su infancia: creció en la pequeña ciudad de Stratford, en la que vivía con su madre, una mujer divorciada y de escasos recursos. En 2008, a sus 13 años, fue descubierto por el productor Scooter Braun. Desde ahí saltó a la fama y se convirtió en poco tiempo en uno de los jóvenes artistas más escuchados y admirados del momento. "Escuchas estas cosas de niño y empiezas a creerlo. Todo el mundo hizo todo por mí así que nunca aprendí los fundamentos de la responsabilidad".

Respecto al abuso de las drogas, en su reflexivo mensaje, Justin reconoció que creció careciendo de toda habilidad en el "mundo real, con millones de dólares y acceso a lo que quisiera". Además, reconoció haber tomado varias malas decisiones en su vida. "Para los 20 tomé cualquier mala decisión que te podrías imaginar y pasé de ser la persona más amada y adorada del mundo al ser más ridiculizado, juzgado y odiado", escribió.

En tanto, durante su adolescencia, el joven comenzó a ser escándalo por sus actitudes prepotentes y groserías con fanáticos y hacia otros artistas. A los 19 años, revela en su mensaje, comenzó a experimentar con todo tipo de drogas y tener relaciones abusivas, como es el caso de su ex novia Selena Gómez. . "Me volví resentido, irrespetuoso a las mujeres y enojado. Me distancié de todos los que me amaban y me escondí detrás del escudo de persona que había creado. Sentí como si no hubiera vuelta atrás", relata en la misiva.

Cabe destacar que actualmente ha tratado de arreglar varios aspectos de su vida. Por ejemplo está planeando su boda con Hailey Badlwin, etapa que describe como la mejor de su vida: "Es una loca y maravillosa nueva responsabilidad. Aprendes de paciencia, confianza, compromiso, amabilidad, humildad y todas las cosas que se necesitan para ser un buen hombre". Desde finales del año pasado, Justin Bieber ha tenido más acercamiento con la religión, lo cual se ve reflejado en su mensaje, pues invitó a sus fanáticos a acercarse al amor de Jesús, entre otras referencias bíblicas.