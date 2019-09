Cinco muertes vuelven a poner bajo la lupa el polémico hábito de vapear

Si bien persisten las dudas sobre sus efectos, el uso del cigarrillo electrónico encendió las alarmas luego de que en Estados Unidos se registraran muertes y decenas de casos de una enfermedad respiratoria aún desconocida

El dato se difundió esta semana y encendió las luces de alarma: entre junio y agosto pasado, las autoridades sanitarias de Estados Unidos contabilizaron cinco muertes y cerca de 200 casos de una enfermedad respiratoria desconocida. Todos los afectados eran adultos jóvenes de entre 17 y 38 años y el denominador común de todos ellos, uno solo: el consumo de cigarrillos electrónicos. Tos, sensación de ahogo o dificultad para respirar y fatiga eran los síntomas que presentaron los afectados. Si bien nadie se animó hasta ahora a asegurar que se trata de una misma enfermedad o de afecciones distintas, esas luces alarmistas ya enfocaron hacia nuestro país, donde los expertos advierten no sólo un incremento en el hábito de vapear sino un consumo desmedido entre los más jóvenes.

Los pacientes tienen falta de aliento severa, a menudo después de sufrir vómitos y fiebre

“Hay numerosa evidencia que demuestra que el cigarrillo electrónico es perjudicial para la salud y que no trae ningún beneficio respecto de los cigarrillos industriales”, dijo el cardiólogo local Francisco Toscano Quilon, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina y quien también alerta sobre esta nueva patología de tipo respiratorio que afecta a jóvenes y adultos jóvenes y cuyo “único patrón común es el uso frecuente de vapeadores, habiéndose descartado cualquier tipo de patología infecciosa”.

Los pacientes se presentan en los servicios de guardia con falta de aliento severa, a menudo después de sufrir durante varios días vómitos, fiebre y fatiga. Según detallaron entidades médicas en los últimos días, el tratamiento se complicó por la falta de conocimiento de los pacientes y, a veces, por la negación total sobre las sustancias reales que podrían haber usado o inhalado en el vapeador.

El propio Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EEUU publicó esta semana un informe donde alerta sobre una nueva patología de tipo respiratorio que afecta a jóvenes y adultos jóvenes y “cuyo único patrón común es el uso frecuente de vapeadores, habiéndose descartado cualquier tipo de patología infecciosa”. El informe detalla que los casos reportados de pacientes ingresan con dificultad para respirar y dolor de pecho, y muchos de ellos tuvieron que requerir asistencia mecánica para respirar e internación prolongada.

En la Argentina, si bien no se dispone de estadísticas, el cigarrillo electrónico fue incluido en el registro de factores de riesgo y “se sabe que su consumo es cada vez más frecuente a causa de una cierta moda y el falso concepto de que es más sano que cigarrillo industrial”, aclaró Toscano Quilon, para quien “ya no quedan dudas y es nuestra responsabilidad alertar a la comunidad, y especialmente a los jóvenes, de que el consumo de cigarrillo electrónico no es una moda cool, sino que, muy por el contrario, es un elemento que causa daño demostrado tanto para el que lo usa como para los vapeadores pasivos”.

Para el médico clínico Luciano Dantoni, en tanto, los e-cigarrillos tampoco son inocuos. “Muchas veces también van provistos de nicotina y de otros compuestos que se inhalan al vapear -precisa-. Sabemos que estas sustancias tóxicas pueden causar cáncer, bronquitis crónica e infecciones respiratorias. La aparición de 200 casos de esta enfermedad desconocida pero de origen respiratorio y con el antecedente en todos los casos del vapeador nos llama la atención, y si bien por ahora no podemos atribuir su causa con certeza, parece venir a confirmar la peligrosidad de estos dispositivos que en un principio parecían inofensivos pero ahora ya sabemos que no lo son”.

En esa sintonía entra la mirada de la Fundación Cardiológica Argentina, cuyas autoridades aseguran que “los peligros asociados a la utilización de cigarrillos electrónicos ya son bien conocidos. De hecho, un editorial publicado recientemente en el Journal of the American College of Cardiology (JACC) alertó sobre esto, especialmente por la orientación que los mismos tienen hacia los jóvenes y los adultos jóvenes y la utilización de diversos saborizantes y aromatizadores para hacerlos más atractivos”.

Sobre esto, un artículo publicado días atrás en la revista New England Journal of Medicine reportó que un grupo de investigadores de la Universidad de Salud en Utah identificó una característica desconocida de la enfermedad respiratoria vinculada con el vapeo. Los científicos indicaron que los pacientes que sufren un tipo de enfermedad respiratoria y son usuarios de cigarrillos electrónicos tienen en sus pulmones células de inmunidad con pequeñas gotas aceitosas llamados macrófagos cargados de lípidos.

Los macrófagos se acumulan en los sitios de infección y “son células que se distinguen muy bien y que no vemos a menudo”, dijo Scott Aberegg, autor del estudio. “Eso hizo que nos preguntáramos si están allí eliminando desechos introducidos en los pulmones por el vapeo”, agregó.

Los escáneres de pulmones de pacientes con enfermedad por el vapeo muestran lo que parece una neumonía viral o bacterial grave, pero las pruebas para confirmar esas enfermedades dieron hasta ahora resultados negativos.

Hasta el 27 de agosto, hay que decir, se habían notificado 215 casos posibles de 25 ciudades diferentes de Estados Unidos. Si bien algunos casos en cada uno de los estados son similares y parecen estar relacionados con el uso de productos de cigarrillos electrónicos, “se necesita más información para determinar qué está causando las enfermedades respiratorias”, coincidieron los organismos.

En ese país, el crecimiento del consumo es exponencial y se habla de un aumento anual del 40% de consumidores, fundamentalmente en jóvenes de nivel secundario y universitario. En este mismo país se está promoviendo la prohibición de la venta a menores de 21 años, mientras que en la Argentina, bien vale recordar, estos productos y otros relacionados están prohibidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su venta desde el año 2011.

No hace mucho, la Secretaría de Salud -cuando aún era Ministerio, en realidad- había asegurado que “la intención es no incluir otro producto que lleve a la gente a consumir nicotina. Sabemos que no sirve para dejar de fumar. El 80% termina enganchado con las dos cosas”.

Es más, los resultados de una investigación del Colegio Real de Médicos de Gran Bretaña, presentados en la Fundación Favaloro, arrojaron dos datos importantes: el primero era que, al parecer, el cigarrillo electrónico había logrado producir sólo el 5% del daño que el cigarrillo de combustión; el segundo dato era que, al menos en principio, aumentaría la posibilidad de dejar de fumar. Estos datos fueron revelados en un congreso donde uno de los expertos lo presentó en estos términos: “El 70% de la gente piensa en dejar de fumar, el 50% hace el intento y sólo el 7% deja el cigarrillo. Pero entre los que han usado el cigarrillo electrónico esa tasa de eficacia se ha multiplicado por seis”.

Ahora, los nuevos datos llegados de Estados Unidos vuelven a encender la alarma en torno a los famosos vapeadores y la polémica entre quienes los defienden y quienes lo atacan parecería ser una historia de nunca acabar. En el medio, tanto aquí como allá, su consumo entre los jóvenes no para de multiplicarse y acaso disparar una nueva pregunta: ¿se trata acaso de una nueva adicción?