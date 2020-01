Un nombre que empezó a sonar para hacerse cargo de la empresa ABSA

Axel Kicillof aún no definió quién será el presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA), la cuestionada prestadora del servicio de agua y cloacas en la Región, entre otros distritos. En medio de una serie de versiones, en las últimas horas se escuchó el nombre del ex diputado provincial Marcelo Daletto. El legislador, que integra el círculo político de Emilio Monzó, era mencionado para sumarse al directorio de Aysa, la empresa que presta el servicio de agua en distritos del Conurbano y Capital Federal, producto de un acuerdo al que habrían arribado Monzó, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, cuya esposa Malena Galmarini es la presidenta de la prestadora. Pero Daletto todavía no fue designado y su nombre empezó a circular para ABSA. En clave política, el monzonismo -en sociedad con Gustavo Posse- cuenta con un bloque de cinco diputados provinciales. Un número apetecible para el gobierno bonaerense en la Cámara baja.