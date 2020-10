"No pasó nada, se pusieron a jugar con los rociadores de alcohol y una chica se prendió fuego"

"No se prendió fuego el bar ni nada grave", dice en un audio conocido en las últimas horas el dueño del bar Zar Burgers, de San Miguel, donde la explosión de un calentador mató a una joven de 19 años y dejó heridas a otras ocho personas. El accidente se habría producido cuando un líquido inflamable cayó sobre un artefacto utilizado para calefaccionar las mesas y que estaba encima de ellas. El dueño del bar, el encargado y una camarera que fue a rellener el depósito de combustible están imputados por homicidio culposo,

En medio de los repudios de familiares y vecinos, el bar emitió un comunicado en el manifestó que lamenta “profundamente los hechos sucedidos”. “Esperamos el pronto restablecimiento de los chicos heridos. Desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido, colaborando con la Justicia”, expresaron desde el lugar. Sin embargo, se filtró un audio del dueño del local. Dura 40 segundos y se cree que está dirigido a su circulo íntimo. Sus palabras, dejan mucho que desear. No solo minimiza la situación sino que, además, culpa a los jóvenes de haber estado jugando con el alcohol.

“Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”, sintetizó el hombre cuya identidad no trascendió.

Asimismo, relataron que la joven falleció luego de que “una mesera del bar Zar quiso apagar el centro de mesa con alcohol y, cuando se dio cuenta del error, arrojó involuntariamente fuego sobre Lucía y los chicos que compartían la mesa”.

“A ella la dejaron tirada y empezaron a sacar gente del lugar y esto hizo que Lucía estuviera más de 20 minutos tirada hasta que llegaron los bomberos, por eso tuvo el 40% de su cuerpo quemado, afectando las vías respiratorias”, sostuvieron los amigos de la joven.

Para ellos, “a Lucy la dejaron morir, con ella hicieron abandono de persona, los mismos amigos de la mesa confirman que intentaron apagarle el fuego con camperas que nos terminan entregando como pertenencias de ella”.

Por otra parte, otros tres jóvenes que también resultaron heridos por la explosión, todos de entre 16 y 19 años, se encontraban aún en grave estado en el Hospital Larcade, mientras que los cuatro restantes tienen quemaduras de menor gravedad, informaron fuentes médicas.