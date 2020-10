La panelista de Pampita que barría desnuda y filtraron el video rompió el silencio

Carolina Haldemann, la panelista del programa de Pampita Ardohain que la semana pasada denunció la filtración de un video a través de su cuenta de Twitter en la que se la ve barriendo desnuda en su casa, rompió el silencio y afirmó que tras el hecho "estoy angustiada y tengo miedo".

Sobre lo ocurrido, la joven contó que se trató de un "hackeo". "Entraron a mi computadora y accedieron a la cámara de la PC; y encima las imágenes están editadas, es decir que yo no sé cuánto tiempo grabaron".

En torno a las repercusiones, aseguró en una entrevista con La Nación que "no puedo creer que haya mujeres que se rían de la situación. Que descrean que algo así les puede pasar a ellas. O que no crean que me pasó de verdad".

Hendelman señaló que "me espiaron en mi casa, donde se supone que cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Cómo se pueden reír de eso? Me parece deplorable".

Además dijo que habló del tema con personas de su entorno íntimo. "Es horrible pasar por todo esto", afirmó.

"Me hackearon Twitter porque es la única red social que usé en la computadora, y tuve que llenar unos formularios para recuperar mi cuenta", expresó.

Haldemann reveló además que "el video ahora está en una página pornográfica con mi nombre y apellido, y eso atenta contra la privacidad de mi persona porque fue un espionaje a mi casa. No es un video de mi autoría y para denunciar tengo que probar que no fui yo quien subió ese material".

En torno a la posibilidad de iniciar acciones legales dijo que primero debe investigar y revisar cómo las imágenes fueron publicadas por terceros en su cuenta en Twitter. "Como el video fue publicado desde mi cuenta es muy difícil que esto se solucione rápido", lamentó.