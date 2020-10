Vendió un Iphone 11, le pagaron con 1.400 dólares falsos y busca a la estafadora por la web

A veces los negocios hay que saber hacerlos o llevarlos a la práctica. Y, en Argentina, es necesario tener más recaudos que en ningún otro lugar del mundo.

Felipe Barra tiene 17 años y para empezar a generar su propio dinero decidió comercializar, por las redes sociales, celulares, tablets y demás productos electrónicos que le llegan desde los Estados Unidos.

Su segunda venta fue la de un Iphone 11, que tiene un valor de 1.400 dólares, hoy por hoy una suma cercana a los 200 mil pesos. Es de los mejores celulares que hay en el mercado.

"Se contactó conmigo una chica y me dijo que lo quería. Vino hasta mi casa pero pidió hacer la venta en la puerta. Salí con mi papá y cuando me pagó me parecieron raros los billetes, pero ella me aseguró que eran buenos", contó en diálogo con la prensa, al tiempo que se lamentó por su inegenuidad y confianza.

Me lo pidieron varios asique aca va. Ayer a la tarde una chica me pago un iphone con U$D 1400 truchos. Su wpp y facebook eran falsos pero le saque una foto a ella y gracias a la difusión la encontramos. Dejo fotos de ella y su IG asi no le pasa a nadie mas. Ig @reylanemoreira pic.twitter.com/dm1UIwRE6b — Felipe Barra (@felipebaarra) October 8, 2020

La bronca fue al enterarse que esos billetes eran falsos, tal como sospechó antes de hacer la venta. "Hace cinco días arranque mi negocio de venta de celulares. Hoy vendí el segundo y me cagaron 215 lucas en billetes truchos. En este pais no se puede confiar en nadie", se descargó en su cuenta de Twitter.

Barra contó que antes de entregarle el celular había revisado sus redes, ya que están sus datos y fotos. Es más, antes de irse le pidió una foto para poder "subir a Instagram y mostrar que soy un vendedor honesto".

Una vez estafado empezó a llamarla y buscarla. Pero no obtuvo respuestas. Por eso la denunció públicamente en las mismas redes, publicando su foto y contando lo sucedido.

De inmediato se contactaron con él para decirle que esa chica es brasileña pero está radicada hace años en Argentina. Se llama Reylane Moreira no Rocío Luna como dijo en un momento. Ahora espera que le devuelva el equipo mientras analiza acudir a la Justicia. De paso, ya sabe que para la próxima venta tendrá que tomar más recaudos.