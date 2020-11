Macri se mete en el armado bonaerense y Vidal sigue deshojando la margarita

En Juntos por el Cambio se viven jornadas de inusual frenesí para los tiempos que corren, bastante lejanos de las definiciones electorales. Pese a esa distancia, las reuniones se multiplican y se producen reapariciones estelares. Sin embargo, la duda central que carcome a la dirigencia bonaerense y que tiene que ver con cuál será el futuro político de María Eugenia Vidal, se alimenta a diario con trascendidos y versiones.

“Parece un partido de tenis amistoso: puro peloteo sin contar los puntos”, grafica un experimentado dirigente bonaerense de la coalición opositora. Aún así, algunos movimientos comenzaron a sacudir el esquema opositor. Uno de ellos, la reaparición en la escena de la Provincia de Mauricio Macri. El ex presidente comenzó a recibir a intendentes y dirigentes -ayer fue el turno del platense Julio Garro- con el indisimulable propósito de cantar presencia frente a sectores del PRO que claman por su pase a retiro.

Lejos da dar un paso al costado, Macri es el indiscutible líder del ala dura del PRO, que muestra una muy clara empatía con buena parte de los sectores sociales que fatigan banderazos en contra del Gobierno nacional. Su principal espada es Patricia Bullrich, a quien el ex presidente depositó en la conducción de su creación política como custodia de su figura y de sus posiciones fuertemente críticas a la administración de Alberto Fernández y, puntualmente, al kirchnerismo.

El ex presidente se ha puesto como misión intervenir en el diseño electoral para 2021. Ha dicho que no quiere ser candidato aunque esa definición no logra disipar los trascendidos de que acaso pretendería encabezar la lista de diputados nacionales por Capital Federal. También se dicen que quizás esté buscando ese lugar para Bullrich.

Pero, como se dijo, comenzó a moverse en la Provincia, donde Juntos por el Cambio afronta un escenario de fuerte incertidumbre producto de la indefinición de su principal figura: María Eugenia Vidal.

La ex gobernadora sigue deshojando la margarita y en esa línea, enviando mensajes contradictorios. En las últimas horas trascendió fuerte el rumor de que finalmente habría resuelto competir por Capital Federal a partir de un acuerdo con su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta.

Pero cerca de Vidal descartan que exista una definición de esas características que, por otra parte, generaría un enorme revuelo en la coalición opositora.

“Guste o no, mida bien o más o menos, lo cierto es que Vidal es la única que puede contener a todos. Si ella decide no ir como candidata a diputada nacional por la Provincia hay muchos dirigentes que se sienten con el derecho de encabezar la lista de diputados nacionales”, dicen en el PRO.

Uno de ellos es Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño, en lo que sería un ensayo para la pelea por la Gobernación en 2023. Es un desembarco que produce gestos adustos en distintos sectores de Juntos por el Cambio que si bien reconocen a Larreta como un futuro candidato a presidente, rechazan la idea de que meta mano en territorio “extraño”.

También se habla de las intenciones de Jorge Macri. El intendente de Vicente López acuna desde hace años el deseo de ir por la Gobernación y pretendería subirse al trampolín.

Otro con aspiraciones bonaerenses es el ex diputado nacional Emilio Monzó, que viene trabajando en un esquema peronista junto a Rogelio Frigerio y que en las últimas horas se mostró junto al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

En esa hipotética lista de aspirantes habría que anotar a Miguel Angel Pichetto. El ex senador nacional viene armando una pata peronista con algunos históricos ex duhaldistas. Hay quienes dicen que Macri tendría interés en que encabece la lista de diputados si es que Vidal se corre a Capital Federal.

Con alguna dosis de mayor certeza se comenta que Vidal podría competir en la Provincia en 2021 y que hasta allí llegaría. Porque sus deseos pasarían por volver a hacer política en Capital Federal y, acaso, transformarse en candidata a jefa de Gobierno porteña dos años después.

Ese hipotético escenario descorre el velo de otra pelea cuyo preciado botín es la Gobernación.

En las próximas horas se producirá una primera movida que dejaría expuesta cierta fisura en el denominado Grupo Dorrego de intendentes del PRO del Conurbano. Se comenta que Valenzuela arrancará -se dice que acompañado de Garro- una gira por el interior bonaerense como para ir construyendo los cimientos de una probable candidatura. El lugar elegido es San Antonio de Areco.

En el Grupo Dorrego también rema sus intenciones Jorge Macri, con el mismo argumento que Valenzuela: que un intendente, como genuino represente bonaerense, debería ser el candidato a gobernador.

Las disputas se reavivaron a partir de las dificultades económicas que pusieron en aprietos al gobierno. Aún así, dirigentes opositores creen que, pese a todo, darle pelea palo por palo al peronismo unido en la Provincia es una empresa compleja. Más aún porque, se admite, la mayoría de la dirigencia sigue sin resolver el intríngulis que supone tratar de perforar el voto peronista del Conurbano.

