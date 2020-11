La foto de los intendentes de Juntos por el Cambio que almuerzan en La Plata

Unos cuarenta intendentes de Juntos por el Cambio ya se reúnen en un almuerzo en La Plata, desde donde ponen en escena el reclamo a la Provincia por el reparto de obras públicas y además lanzarán una propuesta de reforma en el sistema electoral provincial, con la intención de desdoblar los comicios bonaerenses de los nacionales e instaurar la boleta única en papel.

El encuentro, que tiene lugar en el Club San Luis con Julio Garro como anfitrión, busca enviar un mensaje a la Gobernación en el arranque de la negociación por el Presupuesto 2021.

Una de las preocupaciones opositoras tiene que ver con la “discriminación” que -observan- sufren las comunas que gobiernan. Anotan que el Fondo Covid para atender gastos de la pandemia por cerca de mil millones de pesos no fue recibido por esos distritos. También hay quejas por el Fondo de Infraestructura Municipal por unos 740 millones de pesos. “Algunos municipios ni recibieron anticipos”, dijeron fuentes allegadas a los alcaldes.

En La Plata, entre otras cuestiones, apuntan a la coparticipación que la Ciudad debería recibir en tanto capital provincial, por ejemplo, en materia de seguridad. “Más, cuando ni sabemos qué va a pasar con los 10.000 millones de pesos del plan nacional de Seguridad”, decían cerca de Garro sobre el encuentro del que participan Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posse (San Isidro) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen), entre otros.

En ese sentido, parte dela batería de reclamos platenses apunta a que no se giraron los recursos del Fondo FIM para obras de infraestructura previstas para este 2020 ya que sostienen que todas las obras están paradas desde hace más de un año. Además no se otorgaron partidas del Fondo de Seguridad anunciado por Nación y en el caso particular de La Plata no fue incluida en la distribución de las partidas. Tampoco incluyen en el presupuesto 2021 la ejecución de obras viales claves como la culminación del Camino Centenario y la bajada de la Autopista en City Bell, que estaban en ejecución; mientras que no se incluyeron obras hídricas para la zona Sur y el Casco Urbano que estaban dentro del Plan de infraestructura hidráulica de la ciudad.

Según se supo, dentro del menú se incluyeron los sándwiches de chorizo, lo que generó las cargadas dentro del mismo espacio político al vincularlo con las críticas que se le realizan al kirchnerismo con este alimento.