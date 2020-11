Un 27% más de contribuyentes pagarán impuesto a la riqueza

marcó del pont habla ante la comisión de presupuesto. no respondió preguntas/senado tv

La semana que viene se convertiría en ley el impuesto a la riqueza, que alcanzará a 11.855 personas, según confirmó la AFIP. La cifra subió el 27,6 por ciento respecto de las primeras estimaciones del Gobierno, en las que se afirmaba que serían unos 9.000 contribuyentes los alcanzados por el polémico tributo.

El oficialismo obtuvo dictamen de comisión en el Senado nacional y lo aprobará en siete días, pero hubo fuertes quejas de la oposición por no poder formularle preguntas a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien expuso en la comisión de Presupuesto y Hacienda de esa cámara con respecto al impacto del nuevo impuesto a la riqueza, que obtuvo dictamen y se aprobará en el recinto la semana próxima.

En su presentación, la titular de la AFIP dijo que el aporte “ofrece recursos para enfrentar un escenario de emergencia sanitaria, económica y social. No afecta la producción, sino que recae sobre la riqueza de los individuos. Es un aporte claramente progresivo”.

Al referirse a quienes serán alcanzados, Marcó del Pont dijo que el “universo potencial total de personas humanas alcanzadas por el aporte solidario y extraordinario asciende a alrededor de 12.000 personas, de acuerdo con las nuevas estimaciones realizadas por la AFIP a partir de las Declaraciones Juradas presentadas por los contribuyentes para el período fiscal 2019.

Este cambio es consecuencia de que desde que el proyecto entró al Congreso de la Nación, en abril, salió de comisión en septiembre y va a ser aprobado en siete días; el tipo de cambio tuvo un recorrido ascendente, entonces sumó un 27,6 por ciento más de personas que serán alcanzadas dentro del piso de los 200 millones de pesos. “Está en línea con lo que habíamos estimado en un principio, cuando comenzamos a discutir el aporte”.

Es que, vale recordar que la iniciativa alcanza a aquellas personas físicas que posean una riqueza declarada superior a los $200 millones establece que las personas humanas que tengan bienes declarados en el exterior deberán pagar un diferencial del 50 por ciento en cada escala. Y, si deciden repatriar el 30 por ciento de sus tenencias financieras en el exterior, quedarán exceptuados de ese diferencial y serán igualados con el resto de los aportantes, según Infobae.

NEGOCIACIONES

Importantes empresarios iniciaron en estos días gestiones en el Senado de la Nación para intentar incorporar algunas modificaciones al proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario.

Luego de que la iniciativa lograra el aval de Diputados sin tomar en cuenta los reclamos de empresarios, en el Senado ahora van por un cambio de suerte. Según información publicada por cronista.com, en los últimos días algunos legisladores se reunieron con representantes de empresarios para negociar algunas modificaciones. El objetivo ya no es dar de baja el proyecto con el que el Estado espera recaudar unos $300.000 millones-, sino lograr algunas modificaciones básicas respecto de la iniciativa oficial, como por ejemplo: excluir del tributo a las acciones o participaciones en activos productivos, donde se encuentran incluidos todo tipo de inmuebles; permitir dar cumplimiento al monto de aporte requerido a través de un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año; sumar exenciones a Títulos Públicos y a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos; e incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.

Pero Marcó del Pont señaló que “las 380 personas humanas que declaran bienes por más de $3.000 millones, el 3,2 por ciento del total de los individuos alcanzados por el aporte, realizarán el 55 por ciento del aporte total”.

Los senadores de la oposición se mostraron molestos porque Marcó del Pont no se quedaba a responder y así lo hizo saber Julio Cobos. Otros legisladores, como fue el caso de Martín Lousteau, tenía preparadas varias preguntas para la titular de la AFIP, pero como no iba a responder, varios bajaron su participación y discutirán en el recinto.

La norma pasó por la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado en lo que fue más un trámite exprés que otra cosa.

La comisión pareció más una excusa para cumplir con las formalidades del caso que un encuentro en donde discutir un proyecto de ley, ya que pocos senadores de la oposición y del oficialismo tomaron la palabra para apoyar o denostar la norma.

En un fugaz encuentro en el que gran parte del tiempo fue utilizado por Marcó del Pont, el Frente de Todos obtuvo dictamen de mayoría para que el proyecto de ley de aporte solidario por única vez, o impuesto a la fortuna, sea tratado dentro de siete días en el recinto.

Esa mayoría que tiene la Comisión también se replica en el recinto de senadores, por lo que no hay dudas de que la norma que llega con media sanción será aprobada dentro de una semana en lo que sería la última sesión ordinaria de 2020.

