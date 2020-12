Fuertes críticas de Kicillof a Vidal: “Usó el Banco Provincia como una timba”

El gobernador, Axel Kicillof, disparó ayer duras críticas contra su antecesora, María Eugenia Vidal, al afirmar que usó el Banco Provincia “como una timba”. Fue durante la presentación de la compra de 40 patrulleros por parte del municipio de Pilar, a través del sistema Leasing Provincia, acto que encabezó junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el intendente local, Federico Achaval.

Durante el acto, Kicillof destacó la asistencia de la entidad financiera pública bonaerense en el marco de la pandemia de coronavirus al hacer referencia a que Pilar adquirió los patrulleros mediante un crédito leasing del banco, y apuntó fuerte contra lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio en la Provincia en el período 2015-2019.

“El Banco Provincia, durante esta pandemia, comparado con todos los bancos públicos y privados, probablemente haya sido el que más crédito le dio a la gente, a la industria, el que más crédito le dio al comercio”, sostuvo.

Y agregó: “Se usó el Banco Provincia durante cuatro años para la timba, y ahora en un año lo revertimos y está trabajando como un resorte para potenciar a la producción y para potenciar a la provincia”.

Kicillof también se mostró duro con la gestión macrista al señalar que “nos tenían hartos con el marketing político, de propaganda, de inventos, de carteles, de frases hechas”. “Nosotros no vamos a vender humo”, agregó.

El Gobernador sostuvo que en su gestión “se está llevando adelante una de las inversiones más grandes de la historia en seguridad” y que la anterior administración dejó “chatarra en lugar de los patrulleros que necesitaba la Policía”.

Asimismo, se refirió a las disputas por la coparticipación y dijo que “vamos a seguir batallando y discutiendo” por un porcentaje mayor. “La provincia aporta el 40% de los recursos y recibe el 20% y no nos alcanza”, indicó.

Finalmente, reiteró el pedido de extremar las medidas sanitarias preventivas para evitar contagios de coronavirus antes de Navidad y Año Nuevo, y dijo que “probablemente nos pasemos seis meses vacunando”.

CONTRA LA JUSTICIA

En otro orden, el Gobernador volvió a sumarse a las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte Suprema de Justicia, quien además pidió que el Poder Judicial deje de ser utilizado como un “instrumento de persecución” contra dirigentes del oficialismo.

En declaraciones a la prensa realizadas ayer, Kicillof afirmó que le da “vergüenza” la actuación de la Justicia en la causa que está procesado por el dólar futuro. “Estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimientos de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy absolutamente inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”.

Y agregó: “Es por la causa llamada ‘dólar futuro’ que nos jodió a mí y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa. Todos piensan que es un hecho político. Nunca me pude defender”.

El mandatario bonaerense calificó la causa como “un invento” y dijo que “a eso yo llamo persecución judicial, usar la Justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina. Eso no puede pasar más”.