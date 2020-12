Alberto Fernández, aliviado por la llegada de la vacuna rusa

Después de un año agotador, en el que le tocó gobernar en medio de una pandemia, al presidente Alberto Fernández se lo vio hoy aliviado luego de que se confirmara que el organismo técnico ANMAT aprobó la utilización de la vacuna Sputnik V, para empezar a aplicarla desde el próximo lunes a 150.000 argentinos en distintos puntos del país.

De todos modos, en una charla informal con medios acreditados en la Casa Rosada –entre ellos EL DIA-, el Presidente advirtió que Rusia tiene un “problema de escala de producción” y por lo tanto Argentina deberá proveerse de otras vacunas como la de Pfizer, si es que el Gobierno logra resolver un contrapunto “contractual” con el laboratorio norteamericano.

Durante el tradicional saludo de fin de año, que también dirigió a los empleados de la sede gubernamental, el jefe de Estado afirmó: “Esperemos que el año que viene tengamos menos incertidumbres y más certezas para todos los argentinos”.

Tras comentar su preocupación porque la vacuna rusa tiene un “problema de escala de producción”, lo cual impediría que se pueda inmunizar a la población argentina en forma masiva con la Sputnik V, el Presidente dijo que espera “resolver” las diferencias “contractuales” con la multinacional estadounidense Pfizer, aunque sostuvo que no podía dar más precisiones por “un tema de confidencialidad”.

Ante una consulta de los periodistas acreditados, el Presidente también admitió la posibilidad de que se aplique la vacuna rusa, pero advirtió: “¡Después no me van a decir que le saqué la vacuna a un enfermero, ya me la me la veo venir!”, dijo en tono irónico.

En otro pasaje del encuentro con la prensa y antes de levantar una copa de champagne, Fernández sostuvo que “para todos este año fue como caminar en un pantano”. En ese aspecto, incluyó también a los gobernadores provinciales. Y agregó a modo de confesión: “Yo no sé dónde piso y me hundo”.

En la misma línea, dijo que los gobernantes –empezando por él mismo- tiene que estar “muy atentos” y le pidió a la población que “entienda que problema no está superado”. El Presidente pidió “mucha responsabilidad social” y dijo que observó “problemas de disciplina social” en lugares de compras como La Salada (Lomas de Zamora) y Avenida Avellaneda (Flores-Capital Federal).

El Presidente sostuvo además que para el Gobierno será “difícil retrotraer las medidas” para volver a etapas de aislamiento social, como las más duras que imperaron en la primera etapa de la cuarentena. “Pero pasa en el mundo entero, no sólo a nosotros”, advirtió el jefe de Estado.

En la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero; el vocero Juan Pablo Biondi y el staff de prensa gubernamental.