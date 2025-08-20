María Eugenia Vidal busca trabajo en la red Linkedin

La diputada del PRO María Eugenia Vidal realizó un irónico posteo, desde su cuenta de Linkedin, sobre su situación laboral luego de que se opusiera al acuerdo electoral que selló su espacio con La Libertad Avanza y perdiera la posibilidad de reelegirse en diciembre.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, inició la legisladora en un extenso posteo en la plataforma que oficia de búsqueda laboral, y aclaró: “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles, pero esta vez decidí no asumir ningún cargo”.

En la misma línea, continuó: “Porque elegí no ceder mis convicciones. No es la primera vez, ya me pasó en 2019, cuando perdí la elección en la Provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”.

“Trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, precisó la ex gobernadora.