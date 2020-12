Su mamá tiene cáncer y le escribió una emotiva carta a Papá Noel: "Quiero que le regales más salud para vivir"

Joaquín, un nene de 11 años que vive en Río Gallegos (Santa Cruz), emocionó a todos con una particular carta que le escribió a Papá Noel: le pidió salud para su mamá, quien padece cáncer.

La misma se dio a conocer porque fue recibida por un grupo de voluntarios del grupo “Taller de Papá Noel", donde a diario se colectan juguetes y llegan cartas de los niños a Papá Noel.

Según precisó La Opinión Austral, el niño hace dos navidades que viene pidiendo que su mamá. "Después de leer esta carta cuesta seguir. Estas son las cosas lindas en las que uno a veces puede ayudar a los chicos haciendo de Papá Noel. Ayer le llevamos la bicicleta a este chiquito y los regalos a los hermanos", contó Horacio Huecke, uno de los encargados del grupo.

Además indicó que le consiguieron una bicicleta, la cuál el nene le pidió a Papá Noel tras solicitar salud para su madre.

LA CARTA COMPLETA

Querido Papá Noel:

Mi nombre es Joaquín y tengo 11 años, algunos niños dicen que no existís pero yo tengo la esperanza de que sí, porque sino nunca me hubieses traído regales y bueno yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir. Ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más.

“Sé que de los 9 años te pido este regalo y siempre lo cumplís porque mamá está conmigo y mis hermanos y estoy súper feliz y agradecido.

“Para mi??? Me gustaría una bicicleta pero si no podés me conformo con lo que me mandes si me cumplís que mi mamá tenga salud”.

“Gracias Papá Noel, un beso y cuidate. Joaquín