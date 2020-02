Godoy Cruz se reencontró con el triunfo ante un Huracán que no para de perder

Godoy Cruz y Huracán protagonizaron esta noche en Mendoza un cruce de perdedores consuetudinarios en esta Superliga que en su partido de cierre de la 19na. jornada encontró a los cuyanos volviendo a la victoria de la mano de su figura, el uruguayo Santiago García, autor del primer tanto y asistente del segundo de su compatriota Miguel Merentiel, para el 2-1 final muy celebrado en el estadio Malvinas Argentinas.



Aunque los mendocinos no lograron con este triunfo salir del último puesto del certamen, ya que con 12 unidades aún tienen cuatro puntos por encima justamente a su vencido de esta noche, ademas de Aldosivi y Patronato, estos dos además inmersos en zona de descenso.



Los dirigidos por Mario Sciacqua, que de a poco le está otorgando otra fisonomía de juego al equipo, venían de cuatro derrotas consecutivas en el certamen y hoy lograron su primera victoria con el nuevo entrenador.



El primer gol de los anfitriones lo marcó Santiago García a los 41' del primer tiempo tras una habilitación de Merentiel y éste aumentó al minuto del complemento tras una devolución de gentilezas del "Morro".



Pero en el arranque del encuentro Godoy Cruz no jugó bien y el" Globo" lo sorprendió con dos chances claras, aprovechando que el dueño de casa marcaba muy mal en defensa y perdía muchas pelotas en el mediocampo.



La más clara del local estuvo en los pies de Agustín Manzur, pero tapó muy bien el arquero paraguayo Anthony Silva a los 6 minutos.



El equipo de Sciacqua mostraba muy poco en ese primer tiempo y cada vez que atacaba el equipo del novel entrenador Israel Damonte el conjunto tombino dejaba sensación de vulnerabilidad.



Pero llegó el gol del "Morro" García sobre el cierre de la etapa y el segundo de Merentiel en la apertura de la segunda y todo cambió, porque Godoy Cruz pasío a manejar el desarrollo con tranquilidad y generando opciones como para aumentar, ante el descontrol de un Huracán golpeado, que venía de caer con amplitud ante Atlético Nacional, de Medellín, en Colombia, en su debut en la Copa Sudamericana.



Sin embargo, cuando el partido ingresaba en tiempo de descuento apareció el ex Newell's Old Boys Juan Vieyra con un golazo "de otro partido" para descontar y hacer aparecer en los segundos finales todos los fantasmas de otra chance de triunfo perdida para Godoy Cruz, que se acrecentó cuando el autor de ese tanto estuvo a punto de igualar en la jugada siguiente, pero su cabezazo se fue sobre el travesaño.



Y fue victoria mendocina nomás, muy celebrada por jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que la necesitaban tanto como su rival, que todavía no sabe lo que es ganar desde que se hizo cargo del primer equipo el platinado Damonte.



Síntesis



Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera y Gabriel Alanís; Agustín Manzur, Juan Andrada, Valentín Burgoa y Miguel Merentiel; Santiago García y Sebastián Lomónaco. DT: Mario Sciacqua.



Huracán: Antony Da Silva; Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Lucas Merolla y César Ibáñez; Lucas Bareiro, Mauro Bogado; Rodrigo Gómez; Norberto Briasco; Nicolás Cordero y Martín Ojeda. DT: Israel Damonte.



Gol en el primer tiempo: 41' S. García (GC).



Goles en el segundo tiempo: 1' Merentiel (GC) y 45' Vieyra (H).



Cambios en el segundo tiempo: 6' Juan Vieyra por Romat (H); 12' Augusto Curruhinca por Ibáñez (H); 18' Fabián Henriquez por Merentiel (GC); 23' Sebastián Ramírez por Briasco (H); 28' Christian Almeida por Burgoa (GC) y 36' Marcelo Freites por Manzur (GC).



Amonestados: Herrera, Lomónaco y Alanis (GC). Merolla y Bogado (H).





Cancha: Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza).



Árbitro: Nazareno Arasa.