Incertidumbre en el Normal 1 por las obras contra la invasión de palomas

En el cierre del ciclo lectivo 2019, precisamente el 17 de diciembre del año pasado, este diario titulaba que “las obras en el Normal 1 contra la invasión de palomas se demoran”, al menos, hasta este año. La proyección, se esbozó entonces, era comenzar los trabajos en los primeros meses de 2020, para llegar en las mejores condiciones al inicio del ciclo lectivo. Pero, cuando falta apenas una semana para la vuelta a clases, la incertidumbre sigue mandando en la comunidad educativa de 51 entre 14 y 15.



Es que, tal como confirmaron fuentes del colegio a EL DIA, el receso escolar no fue aprovechado por las autoridades educativas para la colocación de redes que cubran los patios y ventanas del edificio e impedir, de ese modo, la intrusión de las aves. En tanto, en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), anticiparon a EL DIA que evalúan esa alternativa, aunque las obras comenzarían en marzo.



“No hay ninguna novedad”, soltaron desde la institución que entre todos sus niveles alberga a más de tres mil alumnos, mientras aclararon que “en estos meses no vimos palomas. Suponemos que fue porque, al no haber estudiantes, no hubo comida. Veremos qué ocurre a partir del 2 de marzo”, advirtieron.



Desde el Consejo Escolar de La Plata, su presidenta, Belén Múñoz, destacó ante este diario que “hoy no hay conflicto con las palomas” y que, para darles pelea, “se realizó una limpieza profunda semanal sobre los excrementos que dejan; se repararon taparollos, puertas y ventanas para evitar su ingreso por diferentes aberturas”.



En el Normal 1, como se dijo, hay quienes temen que las aves -cuya invasión el año pasado obligó a la suspensión de clases en forma recurrente- regresen ni bien se reanuden las actividades: “Hay que vér qué pasa cuando comiencen a encontrar comida luego de cada recreo”, y completaron: “Acá, la única promesa que hubo fue la del Consejo Escolar a limpiar la suciedad que dejan las palomas. Eso nos da la pauta de que no se ha hecho nada”.

