Tévez aseguró que Boca peleará el torneo hasta el final

Carlos Tévez, autor del segundo gol con el que Boca Juniors le ganó anoche 2 a 1 a Talleres, en Córdoba, se manifestó conforme con su actuación, acotando que el resultado podría haber “sido más amplio", y aseguró que "el equipo peleará el campeonato hasta el final".



El delantero aclaró que “cuando (Sebastián) Villa, con su gran velocidad, aprenda a levantar la cabeza, va a ser un jugador que hoy no hay”, a la vez que lamentó que no le cediera una pelota cuando se encontraba solo en el área de Talleres, lo que hubiera significado el tercer gol para Boca.



Sobre su performance, sostuvo que se siente “muy cómodo en el área rival”, y aseguró: “Es donde puedo hacer la diferencia, desde donde hoy pude volver a convertir, lo que me hizo feliz”.



De su especial festejo, sostuvo que se lo dedicó a su papá: "El festejo fue para mi viejo que lo operaron, y espero que esa alegría le ayude a una pronta recuperación”, auguró.



Tévez, señaló sobre el torneo, que tiene a River como puntero, que Boca "peleará hasta el final, porque no se puede dar el lujo de no hacerlo, Así lo entienden todos los muchachos. Llegamos a Córdoba sabiendo de la victoria de River y eso no nos afectó y solo pensamos en ganar”, remarcó a modo de advertencia sobre lo que vendrá en la definición de esta Superliga que parece perfilarse como un mano a mano entre los dos más grandes del fútbol argentino.