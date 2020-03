Vecinos de un edificio platense, "autoacuarentenados" por una pareja que vino de España y salió a pasear al perro

Dos personas que llegaron desde España y debían respetar la cuarentena que decretó el gobierno nacional para que no se propague la pandemia de coronavirus, violaron el aislamiento y por tanto, los vecinos del edificio donde viven ubicado en la calle 51 de nuestra ciudad, decidieron cumplir con una cuarentena lo más estricta posible para evitar contagios.

Una co-propietaria del lugar realizó una denuncia con pedido a la Fiscalía que tiene a cargo el fiscal Romero, quien rápidamente intervino con una intimación para que los denunciados cumplan con el aislamiento correspondiente.

El propio fiscal, en diálogo con este medio, informó cómo se lleva a cabo el procedimiento: "Se intima a las personas por el decreto presidencial porque el articulo 205 del código penal es una ley en blanco. Y dice que será reprimido con prisión de seis meses a dos años quien violase las medidas adoptadas por la autoridades competentes"

Asimismo, Romero aseguró que "no es obligatorio el conocimiento de la gente sobre esto y por eso se hace una intimación y el obligatorio cumplimiento de la cuarentena. Si incumple, hay dos caminos, la desobediencia y el procesamiento por el 205 que ya corresponde a la Justicia Federal. La intimación se hizo y están cumpliendo la cuarentena".

Pero además, informó que se registraron algunas denuncias por amenazas de parte de esta pareja hacia los vecinos que tomaron cartas en el asunto: "Hubo denuncia por amenazas también por lo que hay custodia policial y rondín para evitar que haya problemas aunque la gente no sale de su departamento. Todo queda a disposición de la autoridad sanitaria. La Fiscalía realiza la intimación para el cumplimiento".

FUE AL KIOSCO Y PASEABA AL PERRO

Por su parte, una de las denunciantes, contó que uno de los integrantes de la pareja, "no bien llegó del exterior fue al kiosco y después siguió paseando al perro como si nada".

Esta actitud fue lo que puso en alerta a todos los vecinos que "ahora estamos cada cual en su departamento limitando nuestra salida a la calle".

La iniciativa que tuvo esta co-propietaria que conversó con EL DIA, generó el enojo de quienes estaban violando el aislamiento por lo que denunció que "recibí amenazas".

"Me amenazaron por whatsapp, la mujer me insultó y me dijo que que cuando bajara en 12 días vaya pidiendo turno al odontólogo. Es lamentable estar haciendo todo estas denuncias y alboroto por que se trata de cuidarnos entre todos. Yo simplemente les dije que informaran a la administración sobre la situación, porque no soy quien para obligar a alguien encerrarse".