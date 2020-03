La Bolsa repuntó y el riesgo país tomó un respiro en el primer día de cuarentena 

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires saltó este viernes un 5,45 %, hasta los 23.890,35 puntos, y el índice de riesgo país de Argentina cayó en el primer día de aplicación de la cuarentena total declarada por el Gobierno de Alberto Fernández.

Por su parte, al término de la jornada, el S&P BYMA Índice General se ubicó en las 1.005.937 unidades, con un avance del 5,60 por ciento.

El volumen de negocios operados en acciones totalizó 781,17 millones de pesos (12,25 millones de dólares), con un resultado de 79 subidas, 55 descensos y 13 papeles sin cambios.

Tras haberse hundido 14,47 % este miércoles y rebotar un 2,58 % el jueves, el S&P Merval recuperó hoy otra parte más del terreno perdido, a tono con el mejor clima global que, de todas formas, sigue muy afectado por las repercusiones de la pandemia de coronavirus.

Este mayor rebote se produjo en las primeras horas de aislamiento social obligatorio en Argentina, que rige desde la medianoche del jueves al viernes.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron hoy fueron las de YPF (12,84 %), Aluar (9,78 %), Grupo Galicia (8,92 %) y Ternium (8,44 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo solo dos de los principales papeles: Holcim (-0,32 %) y Bolsas y Mercados Argentina (-0,26 %).

El mercado de bonos argentinos sigue muy golpeado no solo por el pánico inversor global sino también por la incertidumbre creciente sobre la sostenibilidad de la deuda argentina, pero sin embargo hoy recuperaron un 1,5 % en promedio en sus cotizaciones en dólares.

Por primera vez en varios días, el índice de riesgo país descendió 65 puntos básicos, hasta las 4.050 unidades, después de tocar ayer su máximo en el año, un nivel que no se registraba desde 2005.

Por su parte, en el mercado cambiario, el dólar para la venta al público cerró hoy a $ 65,91 promedio, con una suba de 33 centavos respecto de ayer, en tanto que en la semana tuvo un avance de 86‬ centavos (+1,32%).

En el sector mayorista la moneda estadounidense ganó 22 centavos y finalizó a $ 63,77, mientras que en el balance semanal subió 87 centavos (+1,38%), en tanto que el dólar con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $ 85,68.

El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vendía a $ 90,66 (+1,4%), mientras que el dólar MEP cotizaba a $ 90,25 (1,9%).

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 150 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

PRECIOS DE LOS GRANOS REGISTRAN SUBAS EN EL MERCADO DE CHICAGO

Los contratos de futuro de la soja, el maíz y el trigo operan hoy con ganancias de entre US$ 2,1 y US$ 2,8 por tonelada en el Chicago Board of Trade (Mercado de Chicago) “por compras técnicas y expectativas de un repunte en la demanda para exportaciones”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La soja, el principal cultivo del país, registra la mayor suba en la apertura de operaciones, US$ 2,8 por tonelada (hasta 312,6, casi US$ 10 más que a comienzos de la semana) en las operaciones pactadas con entrega en mayo.

El trigo, por su parte, aumenta US$ 2,4 por tonelada, hasta US$ 199, mientras el maíz registra un incremento de US$ 2,1, hasta US$ 138,1 por tonelada.

“Los recientes descensos de precios hicieron que la oferta estadounidense sea más atractiva para los compradores extranjeros”, explicó esta mañana la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR.