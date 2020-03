Macri llamó a Alberto Fernández antes de firma del decreto sobre el aislamiento social

El presidente Alberto Fernández recibió ayer el apoyo de su antecesor, Mauricio Macri, para la profundización de las medidas de restricción adoptadas frente a la expansión del coronavirus, durante un diálogo telefónico que ambos mantuvieron antes del anuncio oficial sobre el aislamiento social obligatorio que entró en vigencia hoy.



Fuentes del macrismo confirmaron que le el fundador del PRO llamó a Fernández para darle su respaldo en la emergencia sanitaria.



"Mauricio está a favor de las medidas del Gobierno. Conversaron sobre la evolución del tema y coincidieron en que son buenas las medidas para evitar que la gente se siga contagiando", indicaron allegados al ex mandatario consultados por Télam.



Detallaron, además, que la conversación de algunos minutos fue por vía celular antes de la reunión que mantuvo ayer el presidente con los gobernadores.



"Es falso que Macri haya propuesto alguna medida en especial o que haya sugerido seguir el modelo inglés, cuando incluso ayer ese país ya había cambiado su paradigma", recalcaron en las oficinas del ex´presidente.



En cambio dijeron que Fernández y Macri hablaron sobre "la situación de la pandemia, especialmente en Italia, España y Alemania y las medidas que toman la mayoría de los países" para frenar el contagio.



Finalmente ambos coincidieron en que "hay que estar atento a lo que la ciencia va descubriendo" día a día sobre el nuevo virus, denominado Covid-19, porque ellos son los que "deben orientar" las políticas públicas, completaron las fuentes el macrismo.



Hace una semana Macri también había apoyado las medidas oficiales en su cuenta de la red social Twitter.



En ese momento pidió "acompañar las medidas que tomó el gobierno" para detener el avance el coronavirus y advirtió que, si bien "las noticias que llegan del mundo por momentos pueden causar inquietud", no "debemos caer en la zozobra".



"La comunidad mundial y los argentinos estamos atravesando momentos donde la salud pública y personal se han transformado en una preocupación", escribió Macri en su cuenta de la red social Twitter.



El ex jefe de Estado afirmó que "es una situación tan extraordinaria que en la mayoría de los países los acontecimientos han demandado medidas excepcionales que requieren coordinación y recursos de parte de los estados, así como solidaridad, compromiso y paciencia de parte de los ciudadanos".



"Por eso quiero invitar a todos a ser responsables y mantener la calma, así como a acompañar las medidas que tomó el gobierno", pidió en aquella ocasión el ex mandatario en su cuenta de la red social.