Sigue el impacto en los mercados y el riesgo país superó los 4.500 puntos

Los mercados internacionales vivieron ayer una nueva jornada volátil, signada por las decisiones de los principales países y bloques económicos del mundo para intentar enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus, en la que -sin operación local por el feriado- el riesgo país subió 11,2 por ciento hasta 4.519 puntos y las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street operaron de nuevo con pérdidas.

Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron la sesión con bajas de hasta 4,26 por ciento, salvo la de Tokio que subió 2,02 por ciento. Así, Taiwán registró una caída de 3,73 por ciento; Corea, 5,34 por ciento; Hong Kong, 3,91 por ciento; y, en China, el índice Shanghai cerró con una baja de 3,11 por ciento y el Shenzhen, de 4,26 por ciento.

Con una tendencia similar, las principales bolsas europeas volvieron a cerrar ayer en baja, después de dos jornadas en alza -jueves y viernes-; con caídas superiores de casi 4 por ciento: Londres bajó 3,79 por ciento; Fráncfort, 2,10 por ciento; París, 3,32 por ciento; Milán, 1,09 por ciento; y Madrid, 3,31 por ciento.

En tanto, al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, que en la víspera por primera vez operó de manera integralmente digital, el Dow Jones Industrial cayó 3 por ciento ó 582 puntos, hasta 18.596 enteros; y el selectivo S&P 500 retrocedió 2,93 por ciento, hasta 2.237 enteros; mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las empresas tecnológicas, descendió sólo 0,27 por ciento, hasta 6.861 enteros.

Wall Street tuvo otra volátil sesión marcada por la falta de acuerdo entre los legisladores de Estados Unidos sobre una ley de estímulo fiscal para apoyar la economía del país durante la crisis del coronavirus y pese al anuncio de la Reserva Federal de una ampliación en su plan de compra de activos.

Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo registró una caída de 5,22 por ciento hasta 63.569 puntos, frente a la incertidumbre económica por la expansión global del coronavirus.

Tras perder casi 19 por ciento la pasada semana, la plaza brasileña volvió a operar en baja durante una nueva sesión de alta volatilidad en la que el dólar se apreció 2,17 por ciento frente al real brasileño.

¿SIN TECHO?

Sin operación en el mercado local por feriado, el índice de riesgo país argentino que elabora el J.P. Morgan subió 11,2 por ciento y alcanzó los 4.519 puntos básicos, y la mayoría de los bonos del país que operan en la Bolsa de Comercio de Nueva York operaron en baja.

En el feriado puente en la Argentina, los bonos locales que cotizan en Wall Street tuvieron caídas de hasta el 4 por ciento en el Bonar 2024; de 3,9 por ciento en el Bonar 2037; y de 1,9 por ciento en el Bono a Cien Años.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street -a través de ADRs- operaron con mayoría de bajas, con Despegar a la cabeza, con un derrumbe de 26,9 por ciento, seguida de Cresud, 13,1 por ciento; Ternium, 9,4 por ciento; Irsa, 8 por ciento; Edenor, 6,9 por ciento y Banco Macro, 6,5 por ciento.

Entre las contadas subas, se encontraban los papeles de Tenaris, con un alza de 3,2 por ciento; seguidos por Telecom, 2,4 por ciento; IRSA, 1,3 por ciento y Mercadolibre, 1,1 por ciento.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de los granos se negociaban en la rueda del Mercado de Chicago, con una suba de 4,31 por ciento en el caso del trigo y de 2,49 por ciento en el de la soja; mientras que, en cambio, el maíz bajaba 0,07 por ciento.

En otro orden, los precios del petróleo operaron ayer en alza, superior a 5 por ciento en el caso del WTI, por el impacto positivo del paquete de medidas anunciado por la Reserva Federal de los Estados Unidos para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, inmersos en una crisis sin precedentes por el coronavirus.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 5,08 por ciento (U$S 1,15) hasta U$S 23,78 el barril; y el Brent (ICE) se recuperó 2,08 por ciento (U$S 0,56) hasta U$S 27,54 el barril, según la agencia Bloomberg.