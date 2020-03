En medio de la pandemia, arrancó el pago a jubilados y en La Plata los cajeros"explotan"

En medio de la cuarentena, los cajeros automáticos de la Ciudad se llenaron hoy de platenses en busca de dinero. El motivo es que comenzó el pago a los jubilados de la Provincia, por lo que desde temprano es habitual ver los alrededores de las máquinas de expendio de efectivo colmada de gente.

Si bien la mayoría respeta el metro de distancia en las extensas filas que se forman, no deja de llamar la atención la gran cantidad de gente que se junta. En una recorrida de eldia.com por el Centro, se pudo comprobar que hay colas esperando ingresar a los cajeros, principalmente mayores de edad, y es casi una postal. Incluso desde muy temprano, dieron cuenta de que en el de Camino Centenario y 505 más de 20 personas esperan ingresar a la sucursal del Banco Provincia para retirar dinero antes de las 7 de la mañana.

Cabe destacar que hoy arrancó el pago de los jubilados de la administración bonaerense y sólo se podrá cobrar por los cajeros automáticos ya que todas las sucursales bancarias estarán cerradas al menos hasta el 31 de marzo, según disposición del Banco Central. Ante las consultas que realizaron a este diario los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que cobran por esta vía, una de las que surgió es la de si necesitaban un permiso especial para ir a un cajero y no tener inconvenientes en la circulación en la vía pública. Eso está contemplado en las normativas federales que rigen en todo el país, es decir, que el que vaya con DNI y tarjeta bancaria en mano no tendrá ningún inconveniente para circular en la vía pública con ese fin. Es que una postal habitual y repetida cada mes en los bancos de la Región que pagan a jubilados nacionales y provinciales son las colas en las puertas de las sucursales.

Lo cierto es que la preocupación se centra en cientos de hombres y mujeres de la tercera edad que cobran por caja en las sucursales, una realidad que el coronavirus impide por normativa del Banco Central, ya que todos los bancos del país están cerrados. Y hoy no podrán cobrar aquellos que no tengan tarjeta.

Respecto a los amontonamientos, otro caso lo relató Claudia, lectora del diario que escribió al WhatsApp (+5492214779896) para contar que en Melchor Romero "hay 3 cajeros,uno hace meses que no funciona y los otros dos se traban las tarjetas y funciona mal. Ahora (a las 10 de la mañana) la cola de uno de ellos da vuelta a la esquina". Justamente esa es la zona donde ayer se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestra ciudad.

En el Banco Industrial de 13 y 58 también se pudo ver una gran cantidad de abuelos esperando ingresar al cajero, aunque también había otros que se llegaron a la sucursal esperando a que habran las puertas al no contar con tarjeta de débito para retirar dinero. Incluso uno de los jubilados colgó un cartel en la persiana que rezaba: "No tengo débito. ¿Cómo cobro?".

También escribieron vecinos de 7 y 70, que denuncian que "la cola sobre calle 70 para entrar al Banco Provincia es extensa. Hay varios que vinieron de a dos y tampoco veo que se respete la distancia óptima". De la misma zona escribió Graciela: "No podemos cobrar los jubilados del Banco Provincia en calle 7 y 70 porque no funcionan los dos cajeros. Cobran la asignación del Gobierno y se juntaron ambos cobros". También agregó que "no hay control.policial. Una cuadra y media de cola y no se guarda distancia".

"En 44 y 28 el movimiento es normal, como cualquier otro día. Muchos jubilados en el cajero y los autos esperando en doble fila o pasando como si nada. Llamé al 147 y no me atendieron", sostuvo un lector que se comunicó a la redacción de EL DIA. Por su parte, misma situación se vivía en la puerta del Banco Nación de 7 y 48. María Victoria dio cuenta de que "el cajero automático de 7 y 86 se encuentra fuera de servicio" y se pregunta "¿cómo hago para obtener dinero? ¿Me voy al Centro?".